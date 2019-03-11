Fiat Egea Sport kaç para?

Tofaş'ın ürün geliştirme sürecine liderlik ederek, 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesinin Hatchback ve Station Wagon modelleri, Mart ayı itibariyle yepyeni sportif versiyonlarıyla satışa sunuldu. Tasarım anlamında dinamik özellikleriyle fark yaratan Street, S-Design ve Sport modelleri, sportiflik beklentisi olan otomobil severlere yönelik olarak geliştirilmesiyle ön plana çıkıyor.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Sport donanım paketini kullandıkları otomobilleri daha sportif olarak görmek isteyen genç kullanıcıları düşünerek geliştirdik. Ayrıca Egea Sport’ta bulunan tampon eklerini, marşpiyelleri, egzoz difüzörünü ve alaşım jantlarını standart Egea sahipleri de ekstra ödeme yaparak satın alabilecekler” açıklamasında bulundu.

Aslına bakarsanız Fiat, Egea’nın donanım paketlerine sportif alternatifler katmış. Ailenin yeni üyeleri ise Street, S-Design ve Sport!

77 bin 500 TL'den başlayan fiyat etiketiyle yollarla buluşan ve sadece Egea Hatchback'te sunulan Street donanımı sportif ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. 16 inç alaşımlı siyah jantları, siyah radyatör ızgarası, siyah cam çerçeveleri, siyah ayna kapakları ve kapı kollarıyla farklılaşan Egea Street'te karartılmış arka camlar da yer alıyor.

Fiat Egea Hatchback ve Egea Station Wagon ailesinde sunulan bir diğer yeni versiyon olan S-Design ise iç ve dış tasarımında sportif ögelerle dinamik bir çizgi ortaya koyuyor. 116 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea Hatcback S-Design'in ve iç mekânında vites topuzundan direksiyon simidine, koltuklarından gösterge ekranına kadar spor detaylar ön plana çıkıyor. Fiat Egea HB ve SW S-Design'ın dış tarafında ise özel tasarım farlar, ön tampondan arkaya kadar uzanan tasarım detayları ve 17 inç alaşımlı sportif jantlar ilk bakışta dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.

125 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea HB Sport ise en dinamik görünümlü Egea modeli olma özelliğini taşıyor. Yeniden tasarlanan ön ve arka tampon tasarımı ve ve difüzörleriyle dikkat çeken Egea HB Sport'a özel olarak yeni marşpiyel eklentileri ve spoyler de ekleniyor. Kapı kolları, ayna kapakları ve radyatör ızgarası parlak siyaha boyanan Fiat Egea HB Sport'ta 18 inçlik jantlara yer veriliyor. Otomobilin iç mekânında ise yine Sport için özel olarak hazırlanan siyah detaylara sahip kokpit ve özel koltuklar, versiyonu diğer kardeşlerinden ayırıyor.

Egea’larda sunulan bu üç sportif donanımdan ne yazık ki otomobilin motor seçenekleri nasibine düşeni alamamış. Bu donanımlarda sunulan 1.6 E-Torq ve 1.6 Multijet2 motorlar, standart Egealardaki güçlerine sahip olacaklar.

Fiat Motor Sporları Takımı'nın yarattığı dinamizm algısını seri üretim otomobillerde gençlere sunmak istediklerini belirten Marka Direktörü Altan Aytaç, “Fiat'ın 2018 yılının son 3 ayı ile 2019 yılının ilk iki ayını kapsayan süreçte, 5 ayın 3'ünde ayı lider olarak tamamladığını görmekteyiz. Yılın ilk iki aylık döneminde pazarın yeni lideri Fiat markasının ana oyuncusu Egea Sedan'ın başarısını, Egea HB ve SW versiyonlarında sunduğumuz 3 farklı donanım versiyonu ile pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Ocak ve Şubat aylarındaki Fiat satışlarının yüzde 80'inin perakende satışları olduğuna dikkat çeken Altan Aytaç, “Bu iki ayda satışını gerçekleştirdiğimiz araçların yüzde 97'sinin Tofaş'ta üretilen modeller olması bizi ayrıca gururlandırıyor” açıklamasında bulundu.

Fiat'ın Ocak ayı sonunda Türkiye'de 50 ilde “en çok tercih edilen marka” olduğu bilgisini veren Aytaç, “Bu ve benzer sonuçlar almamızı sağlayan ön önemli etken son 3 yıldır ülkemizin en çok satan otomobili unvanını taşıyan Fiat Egea Sedan'dır. Kasım 2015'ten 2019'un Şubat ayı sonuna kadar ülkemizdeki toplam Egea satışı 132 bin adet olarak gerçekleşti. Bu satış adedinin 120 binlik kısmını Egea Sedan tek başına yaptı. Aynı dönemde 10 bin adet Egea HB ve 2 bin adet Egea SW satışı gerçekleştirdik. Pazara yeni sunduğumuz Street, S-Design ve Sport donanım versiyonlarıyla da Egea HB ve Egea SW'ye çok daha fazla bir dinamizm kazandırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Altan Aytaç otomotiv pazarına yönelik değerlendirmelerinde ise, ““2018 yılının son 3 ayı ile 2019 yılının ilk iki ayını kapsayan değişken pazar koşullarının olduğu bu süreçte markamızın 5 ayın 3'ünde lider olarak ayı tamamladığını görmekteyiz. Şubat ayını Fiat markası olarak yüzde 15 pazar payı ile kapatma başarısı gösterdik. 2019 yılının ilk 2 ayı sonunda pazarın lideri Fiat markası oldu. Son iki ayda Fiat markasının pazarda önemli başarılara imza attığını görüyoruz. Bunların ilki satışlarımızdaki yerlilik payı. Pazarda toplam satışlarda, özellikle teşviklerin devreye girmesi ile beraber yerli araçların toplam pazardan aldığı pay yılın ilk iki ayında yüzde 42'nin üzerine çıktı. Fiat markası olarak hem otomobil hem de ticari araç olmak üzere toplam satışlarımızın yüzde 97'sini, yılın ilk 2 ayında yerli üretim, yani Tofaş Fabrikası'nda ürettiğimiz araçlar oluşturdu” dedi.