Fiat Egea’dan 10 bin TL’lik indirim!

Fiat, ÖTV teşviklerinin son bulduğu Temmuz ayında düzenlediği kampanyalar ile tüketicilere avantajlar sunmaya devam ediyor. Tüm Fiat Egea ailesinin dizel versiyonlarında ay boyunca 10 bin 500 TL'ye varan nakit indirimi de sunuluyor. Güçlü tasarımı, geniş iç hacmi, konfor, güvenlik ve performansı ile 2015 yılından bu yana Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Egea'ya 74 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla sahip olunabiliyor. Fırsatlar bununla da bitmiyor; Egea Ailesi'nin otomatik şanzımanlı versiyonları, Temmuz sonuna dek manuel vites fiyatından satın alınabiliyor.

Fiat'ın Temmuz ayındaki fırsatları arasında şehrin yeteneklisi Panda ailesinde sunulan 13 bin TL‘ye varan nakit satın alım indirimi de yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve ekonomikliği ile dikkat çeken Fiat Panda Ailesi'ne 67 bin 900 TL'lik cazip başlangıç fiyatı ile sahip olunabiliyor.