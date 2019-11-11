Fiat Motor Sporları genç pilotlara inandı!

Fiat Motor Sporları takım pilotları Fatih Kara – Bilge Ayan ikilisi, Yeşil Bursa Rallisi'nin sınıf 3 kategorisini, Fiat Egea 1.4 T-Jet ile birincilikle tamamladı. Motor sporlarına genç yeteneklerin kazandırılması hedefiyle, 2018 yılından bu yana düzenlenen Egea Gençler Kupası da heyecan dolu ikinci sezonunu geride bıraktı. Sezon boyunca 6 otomobilin kıyasıya mücadele ettiği kupada zaferi, Onat Telkenar ve Efe Eryalaz ikilisi elde etti. Genç Pilotlar kategorisinde ise Fiat Motor Sporları'nın genç yetenekleri Buğra Can Kılıç ve Ali Emre Yılmaz 2019 sezonunu zirvede bitirdi. Kariyerine TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ile başlayan ve Fiat Motor Sporları çatısı altında başarıyla sürdüren Buğra Can Kılıç, 2019 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğunu elde ederken, co-pilotu Ali Emre Yılmaz Türkiye Ralli Genç Co-Pilotlar Şampiyonu oldu.

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, “Fiat Motor Sporları takımı olarak vizyonumuz sadece kazanmak değil aynı zamanda spora katma değer sağlamak. Centilmence yarışan ve tecrübelerini gençlere aktarmaktan mutluluk duyan bir ekibiz. Tofaş gibi köklü bir kurumun çatısı altında, bu sporu seven, imkân arayan kişilere yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Genç Pilotlar klasmanında elde ettiğimiz şampiyonluk, bizler için oldukça önemli. TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ile bu spora adım atan ve çatımız altında başarıyla yarışan Buğra Can Kılıç ve Ali Emre Yılmaz ikilisini kazandıkları zaferden ötürü tebrik ediyorum. Egea Gençler Kupası'nı bu sezon da birincilikle tamamlayan Onat Telkenar ve Efe Eryalaz'ı da kutluyorum. Gençlere yönelik projelerimizi sürdürmeye ve Türkiye'de motor sporlarına katma değer sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.