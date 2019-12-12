Fiat Professional’da yılın son kampanyası

Fiat Professional yılın son ayında da uygun kredi imkanları sunmaya devam ediyor. Kamu bankaları işbirliği ile uygulanan 0.49 faiz kampanyası Aralık'ta son ayına giriyor. Ay sonuna dek Doblo, Fiorino ve Pratico'lar, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0.49 faizli kredi ile sunuluyor. Tercihini Ducato sahibi olmaktan yana kullananlara ise KDV kadar indirim fırsatına ek olarak 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0.79 faizli kredi kampanyası ay boyunca avantaj sağlıyor.

10 Numara Fiat programı kapsamında mevcut Fiat ticari araç sahipleri, araçlarını Doblo veya Fiorino ile yenilediklerinde “Fiat Yol Arkadaşım Connect” paketi ücretsiz sunulurken, Ducato ile yenilediklerinde “10 Numara Fiat Bakım Paketi” hediye ediliyor.