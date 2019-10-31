Fiat ve Peugeot birleşirse dünyanın 4. büyük üreticisi olacaklar

Elektrikli otomobiller aslında otomotiv endüstrisinin ilk günlerinden itibaren var olan modellerdi. Ancak o günlerdeki teknolojik yetersizlik ve gelişmekte olan petrol endüstrisi, sektörün stratejisini günümüzde son noktaya ulaşmış içten yanmalı motorlar üzerine kurdu.

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Bugüne geldiğimizde hatta 2000’li yıllardan sonrasına baktığımızda otomotivdeki dönüşüm tasarımlardaki fütüristik çizgilerle başladı. Bu çizgiler ilerleyen teknolojik yeniliklerle kendine otomotivde daha farklı gelişmeler doğurdu. Bugün ise 2020 yılından itibaren sadece elektrik motorlu otomobilleri olacak olan markaları ya da sürücüsüz araçları konuşan duruma geldik.

Bu tarz teknolojik yenilikler binlerce çalışanı ve yüz binlerce üretim kapasitesi olan markaların dönüşümü için ciddi maliyetler oluşturuyor. Elektrikli ve kendi kendine giden otomobiller için ciddi bir yazılım, şarj, batarya vb. bileşenlerin gelişmiş teknolojilerine ihtiyaç duyuluyor. Sadece elektrik motorlu otomobil üretiyorum demekle olmuyor yani…

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Dev üreticiler günümüzde elektrifikasyon dönüşümü maliyetlerini azaltmak ve ürünlerinden daha fazla kâr etmek için belirli ortaklıklar yapıyorlar. Bu ortaklıklar kimi zaman iki otomobil üreticisi arasında olurken kimi zamanda teknoloji şirketi ve otomotiv şirketi arasında oluyor.

Bu haberde size bahsetmek istediğim ortaklık ise henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşirse otomotiv dünyasının 4. büyük üretici grubunun oluşmasına sebep olacak FCA ve PSA birleşmesi.

FCA ve PSA birleşirse Fiat, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, DS, Opel ve Vauxhall markaları aynı çatı altında toplanmış olacaklar. FCA 2018 yılında dünya genelinde 4.8 milyon araç teslimatı gerçekleştirmiş, PSA ise 3.9 milyon adetlik otomobil satışına imza atmış durumda.

Bu birleşme sayesinde PSA açılmak istediği ve satışlarını artıracağı Kuzey Amerika pazarına FCA sayesinde giriş yapabilecek. FCA içinse özellikle Amerika’da satılan ve Avrupa’da satışı hızlı olmayan modeller için bir operasyon gerçekleşebilir. FCA’nın 2018 yılındaki Kuzey Amerika satışları 2.5 milyon adetti grubun toplam teslimat sayısının 4.8 milyon olduğunu düşündüğümüzde yüzde 50’den biraz fazla bir bölümü oluşturuyor. Özellikle bu iki markanın segmentlere göre satışlarını incelersek durum daha iyi açıklanacaktır.

FCA’nın ürettiği platform ve motorlar 3 ana bölge üzerine geliştirilmiş durumda. Bunlar Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney Amerika. PSA ile düşünülen ortaklık FCA’nın Avrupa’daki modellerine açıkça iyi bir fayda sağlayacaktır.

FCA RENAULT MU YOKSA FCA ve PSA MI DAHA YARARLI OLUR?

FCA bu yılın ilk yarısında Renault Grubu ile ortaklık görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıklamış Renault’ta bu durumu görüşmek üzere değerlendirdiklerini hemen arından kamuoyuna açıklamıştı. Renault Grubu PSA’ya göre daha fazla üretim adedine sahip olan bir üretici. Ayrıca dünya çapında en çok üretim yapan ikinci grup olarak öne çıkıyor. Renault; Nissan ve Mitsubishi gibi dev ortaklara sahip.

Eğer FCA ile Renault ortaklığı gerçekleşmiş olsaydı yeni oluşacak olan grup dünyanın en büyük üreticisi pozisyonuna gelecekti. FCA ile PSA arasındaki Kuzey Amerika ve Avrupa pazarı ilişkileri bu ortaklığında temellerinde yatan en büyük nedenlerden biriydi. Her ne kadar Renault tarafından konuyla alakalı bu ortaklık tamamen rafa kaldırılmış değil açıklaması gelse de PSA ile görüşmeler durumu kısaca anlatıyor.

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Sonuç olarak FCA ve PSA birleşmesi iki grubunda yararına olacak. Özellikle daha fazla satış adeti hedeflenen Kuzey Amerika ve Avrupa’da ortak motor, platform ve teknoloji üretimleriyle maliyetler azaltılacak. Bunlara ek olarak birlikte geliştirilecek olan elektrik motorlu ve sürücüsüz araçlar içinde maliyetler yarı yarıya azalmış olacak.