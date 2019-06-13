Ford 1.3 milyon aracını geri çağırıyor!

17 mayıs 2011 ve 25 ocak 2017 tarihleri arasında markanın Chicago fabrikasında üretilen Explorer modelinin arka süspansiyonundaki arıza sebebiyle geri çağrıldığı marka tarafından duyuruldu.

Geri çağırmadan Amerika’da yaklaşık olarak 1.2 milyon Explorer modelinin etkilendiğinden söz ediliyor. Meksika ve Kanada’daki etkilenen araç sayısı ise 28 bin civarında. Marka geri çağırmaya sebep olan arka süspansiyon bağlantı ayağından dolayı yaşanan bir yaralanmadan haberdar değil. Ancak servise giden tüm araçların arka iki süspansiyonun da bağlantı ayağını değiştirileceğini duyurdu.

Ayrıca markanın bir geri çağırma haberi daha var. Bu defa 2013 model 5 litre ve 6.2 litrelik V8 motoru olan F150 modelleri geri çağırılıyor. Bu araçların şanzıman kontrol modülünün yeniden programlaması gerekiyor. Ford, bu araçların birinci vitese geçerken zorlandığını belirtti. Ford F150’den geri çağırılmadan etkilenen 107 bin 850 araç Amerika’da 15 bin 200 araç Kanada’da bulunuyor.