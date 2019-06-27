Ford 12 bin çalışanını işten çıkaracak!

Düşük emisyonlu yeni nesil araçlar için şu ana kadar emsali görülmemiş miktarlarda yatırım yapması gereken küresel otomotiv sanayi, tüketici talebindeki gerileme nedeniyle maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

Avrupa’daki faaliyetlerini yeniden yapılanma kapsamında ticari, binek ve ithal araçlar olmak üzere üçe ayıracağını ve üçü Rusya’da olmak üzere beş fabrikayı kapatacağını açıkladı.

Şirket ayrıca İspanya ve Almanya’daki fabrikalarında vardiya azaltacak. Ford, ticari araç alanında Avrupa’da kârlılığı ikiye katlamayı hedeflediğine dikkat çekerek, “Bu büyümeyi Volkswagen ile stratejik ortaklığımız, Türkiye’de Ford Otosan’daki ortaklığımız ve Rusya’da yeniden yapılandırılan… ortaklığımız destekleyecek” dedi. Şirket Ocak ayında Avrupa’da yüzde 6 kâr marjı yakalamak için fabrikaların kapatılması ve zarar eden araçların üretiminin durdurulmasının da aralarında bulunduğu geniş çaplı önlemler alacağını açıklamıştı.

Açıklamada şirketin Avrupa genelinde gelecek yılın sonuna kadar toplam 6 üretim tesisinin kapatılmasının ya da satılmasının planlandığı belirtildi. İngiltere'nin Güney Galler bölgesindeki Bridgend Motor Fabrikası,Fransa'daki şanzıman tesisi, Rusya'daki Naberezhnye Chelny birleştirme, St Petersburg birleştirme, Elabuga motor fabrikaları ve Slovakya'daki Kechnec şanzıman tesisinin kapatılacak veya satılacak tesisler arasında yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ford Avrupa'nın Başkanı Stuart Rowley, “Çalışanları (işlerinden) ayırmak ve fabrikaları kapatmak en zor kararlar arasında. Bunun aileleri ve toplumu etkileyeceğini biliyoruz. Bu etkinin azaltılması için onlara desteğimizi veriyoruz.” İfadelerini kullandı. Ford, Avrupa'da doğrudan ve iştirakleri yoluyla hali hazırda toplam 51 bin kişiyi istihdam ediyor.

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(REUTERS)