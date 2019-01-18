Ford Avrupa pazarı için yeni bir SUV hazırlıyor!

Markanın SUV modellerindeki yenilikleri arasında sayılan bu yeni model, Fiesta altyapısı üzerine inşa edilecek. Ford'un Avrupa pazarı için geliştirdiği bu SUV modeli gelecek yıl içinde tamamıyla ortaya çıkacak!

Ford’un Avrupa’daki kârlılığını arttırmak için yaptığı planda yeni SUV modeller yer alıyor. Markanın Avrupa CEO’su Steve Armstrong yaptığı açıklamada bu durumu şu şekilde dile getirmişti, “Tüketicilerin eğilimi crossover ve SUV modellere doğru gidiyor. Biz de bu segmentte olan modellerimizi geliştirip yenileyeceğiz”. Bu yeni küçük SUV, Romanya’nın Craiova’daki fabrikasında üretilecek. 2019 yılının Eylül ayında yapılması planlanan Frankfurt Otomobil Fuarı’nda da görücüye çıkacak. Yeni küçük SUV modelinin EcoSport’un yerine geçeceği de konuşulan konular arasında.

Ford 2018 yılında Avrupa pazarında bir rekora imza atarak 250 bin adet SUV sattığını ve bu rakamın toplam araç satışının 5’te 1’ini oluşturduğunu açıkladı. Marka ilk elektrikli aracını ise SUV şeklinde tasarlayacak ve Avrupa’da 2020 yılında piyasaya sunacak. Markanın yeni küçük SUV modeli hibrit motor seçeneğiyle gelecek. Ayrıca markanın ürün gamında bulunan bir çok modelde de hibrit motor seçeneği olacak. Hibrit seçenekler ilk etapta Focus ve Mondeo modelleriyle bu yılın sonuna doğru satışa sunulacak.