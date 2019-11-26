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Ford, Cybertruck’a meydan okuyor!

Tesla'nın pick up modeli Cybertruck Amerika'da Ford'un lider olduğu pick up segmentinde dengeleri bozacağa benziyor. İnternette yayınlanan bir videoda Ford'un F-150 aracıyla Cybertruck'ın birbirini bir halatla çekerken görüntüleri yayınlandı. Ford tarafından bu videoya gelen açıklamada ise "Elma ile elmayı test etmemiz için bize bir tane Cybertruck göndermeniz gerek" denildi!

Sozcu.com.tr
10:13 -
Haberler Otomotiv
Ford, Cybertruck’a meydan okuyor!

Tesla yeni otomobili Cybertruck ile Amerikan kamyonet pazarını domine etmeyi hedefliyor ki son sipariş adetleri de bu durumu ortaya koyuyor. 3 günde 200 bin adet ön sipariş alan araç tasarımı, tanıtımında yaşanan cam kırılma sahnesiyle pazarlamanın ötesinde akıllara kazınan bir operasyonla hayatımıza girdi.

Cybertruck’ın Amerika’daki en büyük rakibi ise Ford’un bugüne kadar dünyanın en çok satan araçları arasında yer alan modeli F-150 pick-up’ı. Cybertruck’ın F-150’den daha iyi olduğunu göstermek için Tesla, iki aracı da birbirine bir halat yardımıyla bağladı ve ikisini de tam gaz çalıştırarak kimin çektiğini bir video ile yayınladı.

İçten yanmalı motorlu olan F-150’nin kesinlikle elektrik motorlu bir araca bu konuda dayanma şansı yok. Çünkü araçların teknik altyapıları birbirinden çok farklı. Elektrik motorlu araçların şanzımanlarında tek dişli var ve bu sayede maksimum güçlerini bir kerede tekerleklere iletiyor. Alışkın olduğumuz geleneksel otomobillerde ise bu durum çok farklı. İki araç arasındaki teknik farkı dile getiren Ford yöneticilerinden Sunny Madra ise paylaştığı tweet ile Elon Musk’a “Bir tane Cybertruck gönderirsen elma ile elmayı senin için karşılaştırabiliriz” dedi. Bakalım bu iki marka arasındaki savaş ortaya nelerin çıkmasına sebep olacak.

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Son güncelleme: 10:23 26.11.2019
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