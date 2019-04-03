Ford elektrikli modellerini tanıttı!

Yeni jenerasyon modellerin tanıtıldığı etkinlikte Ford, hibrit teknolojileriyle de öne çıkmayı başardı. Rakiplerine göre özellikle Avrupa pazarında hibrit ve tam elektrikli araçlarıyla çok fazla adından söz ettirmeyen marka artık bu kulvarda da olduğunu resmen gösterdi.

-Yeni ve teknolojik Ford Kuga

Kuga’nın en yeni versiyonunu ilk defa gördüğünüzde Fiesta ve Focus modellerinde olan tasarım çizgisiyle yeniden tasarlandığını fark ediyorsunuz. Otomobilin bu yeni versiyonu hibrit, dize ve benzinli motorlu versiyonlara sahip olacak.

Kuga’nın hibrit motorlu versiyonu 2.5 litre 4 silindirli benzinli motora ve lityum iyon pillere sahip olan elektrik motoruna sahip olacak. Kuga, Toyota RAV4 Hybrid ve Honda CR-V hibrit ile 2020 yılında Avrupa’da bahar ayında rekabete girebilecek.

Yeni Kuga markanın yeni global platformu olan C2 üzerine inşa edilmiş bu yüzden yüzde 10 oranında artırılan burulma direnciyle daha yüksek çarpışma güvenliği performansı sunuyor ve yerini aldığı nesil ile karşılaştırıldığında 90 kg daha hafif bir yapı sunuyor.

Kuga; Plug-In Hybrid, EcoBlue Hybrid (yarı hibrit) ve Hybrid (tam hibrit) olmak üzere üç farklı elektrik destekli versiyon dışında 2.0 litre EcoBlue dizel ve 1.5 litre EcoBlue dizel ve ayrıca bir de 1.5 litre EcoBoost benzinli motor akıllı sekiz ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor. Bizi ilgilendiren modeller arasında 2 litrelik motora sahip olan dizel motor olmayacak gibi duruyor…

Kuga Plug-In Hybrid sistemde 2,5 litre hacimli benzinli motoru elektrikili motor ve jeneratörle 14,4 kWh kapasiteli lityum batarya destekliyor. 225 bg güç üreten ve Ford'un Avrupa'daki ilk şarj edilebilir hibrit çözümü olan sistem 50 km'nin üzerinde bir elektrikli menzil sunarken, 1,2 lt/100 km yakıt tüketimi ve 29 gr/km C0 2 salım değerine imza atıyor.

Yeni Kuga’da bizi ilgilendiren en önemli motora geldik. 120 bg güç üreten 1.5 litre EcoBlue dizel motoru yakıt verimliliği noktasında optimize edilmiş ve 4,8 lt/100 km yakıt tüketimi ile 127 gr/km CO 2 salım değeriyle son derece çevreci ve tutumlu bir yapı sunuyor. Bu motor markanın kompakt otomobili olan Focus’ta da kullanılıyor.

Kuga EcoBoost versiyonunda 120 bg ve 150 bg olmak üzere iki farklı güç alternatifi ile 1,5 litre EcoBoost benzinli motordan oluşuyor. Motor güç gereksiniminin olmadığı sürüş koşullarında üç silindirin birini kapatabiliyor. Silindir kapatma dahil yeni motor teknolojilerinin tümünden yararlanan ve birçok yenilikçi teknolojiyle donatılan motor, 6,5 lt/100 km yakıt tüketiyor ve 149 gr/km CO 2 salım değerine imza atıyor.

Entegre modeme sahip FordPass Connect, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli, kablosuz şarj ünitesi, 8 inçlik dokunmatik ekranlı SYNC 3 ve B&O ses sistemi gibi teknolojiler kabin içindeki yaşam kalitesini artırırken gelişmiş sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğine ve sürüş konforuna katkı sağlıyor. Yeni Dur- Kalk özellikli geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Şerit Hizalama Sistemi teknolojileri, sürücülerin daha güvenle sürüşüne katkıda bulunurken, Yeni Focus ile sunulan Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi zorlu yol koşullarında daha iyi görüş sağlıyor. Göz Hizası Gösterge Paneli sürüş anında gerekli olan bilgileri sürücünün görüş alanına yansıtıyor ve Aktif Park Asistanı tek tuşla park manevralarını otonom olarak yerine getirerek sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.

-Ford’un orta ölçekli SUV modeli Explorer

Amerikan'ın en çok satan SUV modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonu bu yılın sonlarında Avrupa'da satışa sunulacak. Yeni Ford Explorer Plug-In Hybrid; ST-Line ve Platinum olmak üzere iki farklı donanım paketine sahip olacak. Her iki donanım versiyonunda da 3,0 litre hacimli EcoBoost V6 benzinli motoru elektrikli motor ve jeneratörle destekleyen bir hibrit sistem kullanıma sunulacak. Toplam 450 bg güç ve 840 Nm tork üreten hibrit sistem sıfır emisyonlu salt elektrikli sürüşe imkân tanıyor.

Standart olarak sunulan yedi farklı sürüş moduna sahip akıllı 4×4 çekiş sistemi ve 10 vitesli otomatik şanzıman asfalt ve farklı arazi koşullarında mümkün olan en iyi performansı sunmayı hedefliyor.

Aracın içine baktığınızda geniş, rafine ve konfor odaklı olduğunu kolayca görebiliyorsunuz. Ayrıca 10,1 inç büyüklüğünde dokunmatik ekranlı bilgi ve eğlence sistemiyle 12,3 inçlik dijital gösterge paneli tamamlanmış. Fonksiyonelliği destekleyen bagaj ve oturma konfigürasyonları kadar kolay şekilde üçüncü sıra koltuklara geçiş kolaylığı gibi aile dostu yenilikler yolculukları keyfe dönüştürüyor.

Yeni Ford Explorer Plug-In Hybrid sahip olduğu elektrikli sistem sayesinde performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunarken geleneksel içten yanmalı motorun uzun menzil özeliğini de işin içine katıyor. Hibrit güç ve aktarma organı 40 km boyunca sıfır emisyonlu sürüşe imkân tanıyor yani elektrik motoruyla 40 km hareket edebiliyor!

Sistemde Ford'un 350 bg güç üreten 3,0 litre hacimli EcoBoost V6 benzinli motoru 100 bg gücünde bir elektrikli motor tarafından destekleniyor. Elektrikli motoru besleyen 13.1 kWh kapasiteli lityum-ion batarya sol bölümdeki entegre şarj bölmesi aracılığıyla şarj edilebiliyor. Batarya ayrıca sürüş esnasında fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren rejeneratif şarj teknolojisiyle de şarj edilebiliyor.

-Türkiye’de üretilen hibrit araç sayısı artıyor : Tourneo ve Transit Custom Hibrit!

Türkiye’deki Ford fabrikasında üretilen Transit ve Tourneo Custom modelleri de modaya uydular ve elektrikli oldu. Tourneo Custom Plug-In Hybrid'in ön tekerleklerini 13.6 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryalarla beslenen bir elektrikli motor/jeneratör tarafından harekete geçiriyor. Ford'un bol ödüllü 1,0 litrelik EcoBoost benzinli motoru, fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren rejeneratif özelliği ile birlikte menzil artırıcı olarak devreye giriyor. Gelişmiş hibrit sistem, 50 km'ye varan sıfır emisyon menzile imkan tanırken, menzil artırıcı ile birlikte 500 km menzile ulaşılabiliyor.

Yeni Tourneo Custom Plug-In Hybrid'de ön tekerlekleri içten yanmalı motor yerine, elektrikli motor harekete geçiriyor. Kompakt boyutlu sıvı soğutmalı batarya kiti 2,0 litre EcoBlue motora sahip Tourneo Custom'da yaşam alanından ödün vermemek üzere konumlandırılıyor. Yeni Tourneo Custom Plug-In Hybrid, sürücüye var olan şarjı ne zaman ve ne şekilde

kullanacağını seçme imkânı sunan; EV Auto, EV Now, EV Later ve EV Charge olmak üzere dört farklı elektrikli sürüş modu sunuyor.

EV Auto performans ile verimliliğin ideal dengesini tesis ediyor. Sistem, menzil artırıcıyı etkinleştirip etkinleştirmemeye karar vermek için batarya enerji seviyelerini ve otoyol veya dur-

kalk olmak üzere anlık sürüş koşullarını inceliyor. EV Şimdi sürüş modu menzil uzatıcıyı devre dışı bırakıyor ve var olan şarj minimum seviyeye ininceye kadar sıfır emisyonlu sürüş

gerçekleştiriyor. EV Sonra menzil uzatıcıya ağırlık verirken aynı zamanda kullanıma hazır olması için bataryaları dolu tutmak üzere rejeneratif şarjdan yararlanıyor. EV Şarj ise menzil

uzatıcıyı devreye sokarak EV Şimdi sürüş modu için bataryanın şarj seviyesini dolu tutuyor. Tourneo Custom Plug-In Hybrid ön tampondaki şarj soketi üzerinden 10 amper 240 Volt

standart ev tipi prizde 5.5 saatte yüzde 100 şarj olurken, 32 amper 240 Volt prizde şarj süresi 3 saate iniyor.

Ford'un Transit Custom Plug-In Hybrid minibüsü ise, kentsel alanlarda düşük emisyonlu bölgelere girip çıkması gereken işletmeler için menzil kaygısı olmadan sıfır emisyonlu sürüş imkânı sunuyor. Bir tonluk minibüs segmentinde şarj edilebilir hibrit teknolojisini sunan ilk seri üretici olan Ford, yeni modeli 2019’un sonunda satışa sunacak.

Sürücü fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren rejeneratif şarj fonksiyonunun enerji kazanım ve fren desteği seviyesini vites kumandası üzerinden “Drive” veya “Low” olmak üzere ayarlayabiliyor. Sürücünün “Low” sürüş modunda gaz pedalından ayağını çekmesiyle aracın programlanmış yavaşlaması arttırılıyor ve arkadan gelen sürücüyü uyarmak için gerektiğinde stop lambaları otomatik olarak yanıyor. Daha sert yavaşlama enerji geri kazanım miktarını arttırıyor ve enerjiyi bataryalarda depolayarak olası elektrikli menzili uzatıyor.

Gösterge panelindeki devir göstergesi yerini güç/şarj göstergesine, hararet göstergesi ise şarj seviyesi göstergesine bırakırken yol bilgisayarı fonksiyonları; elektrikli sürüş modu göstergesi, bakım uyarı ve bildirimleri ile aracın şarj durumu gibi bilgilerle hibrit sistem için güncellendi. EV sürüş modunda gösterge panelinde göstergeler ve uyarılar dışında araç bir şarj noktasına bağlandığında uyarı beliriyor. Tüm menü ekranlarında hem batarya, hem de menzil uzatıcı için kalan menzil gösteriliyor.

-Focus ve Fiesta’da elektriklenecek!

Ford, bu yılın başlarında yeni Focus ile başlamak üzere tüm yeni modellerin elektrik destekli bir versiyona sahip olacağını açıkladı. Buna yeni modeller ve var olan modellerin yeni versiyonları da dahil olacak. Fiesta'dan Transit'e kadar tüm ürün gamında yarı hibrit, tam hibrit, şarj edilebilir

hibrit veya batarya elektrikli alternatifler sunulacak.

-Ford’un son bombası : Puma!

Ford Puma bu yılın sonunda satışa sunulacak ve 2008 yılından bu yana 1,5 milyar Euro yatırım yapılan Ford'un Romanya'da bulunan Craiova Fabrikası'nda üretilecek. Yeni Ford Puma müşterilerle yapılan kapsamlı görüşlerden elde edilen geri bildirim doğrultusunda şekillendirildi. Kullanıcı beklentilerini karşılamak üzere uygulanan tasarım çözümlerinden biri yenilikçi bagaj bölümü. Ford Puma'nın bagajı 456 litre hacminde.

Ford EcoBoost Hybrid teknolojisi yüksek yakıt verimliliği ile performansı bir arada sunarken 155 bg güç, performans beklentilerini karşılıyor. Kayış ile tahrik edilen entegre bir marş motoru/jeneratör genellikle frenleme sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını ve depolanmasını sağlar. Bu enerji 48 Volt'luk hava soğutmalı lityum-ion bataryanın şarj edilmesinde kullanılıyor.

Entegre marş motoru / jeneratör aynı zamanda fren anında depolanan elektrik enerjisini kullanarak düşük sürtünmeli, üç silindirli 1,0 litrelik EcoBoost benzinli motoru ilave tork üretimi ile destekliyor. Böylece sistemin toplam tork üretimi arttırılırken benzinli motor daha az güç gereksinimi duyuyor ve yüksek çekiş gücü sunarken yakıt tasarrufu sağlıyor.

Puma, Ford'un Avrupa'daki Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge ve Yeni Explorer Plug-In Hybrid de dahil olmak üzere genişleyen SUV ve crossover ürün gamını tamamlıyor.

Avrupa'da satılan her beş Ford modelinden birini SUV'ler oluştururken SUV satışları 2018 yılında yüzde 19 arttı.