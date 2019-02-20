52 yıllık fabrikasını kapatıyor!

Ford, daha kârlı olmak için yeni bir yapılanmaya girdiğini Avrupa’daki fabrikasını kapatma kararı ardından belirtmişti. Markanın küresel yapılanmasından beklentisi ise tam 11 milyar dolar. Bu durumun ardından Ford’tan Güney Amerika’daki ve Güney Afrika’daki yapılanma için açıklama bekleniyordu.

Ford’un dün yaptığı açıklamada ise Brezilya Sao Paola’daki 1967 yılında üretime başlayan fabrika hakkında kapatılma kararı aldı. Bu fabrika F-4000 ve F-350 modellerinin yanı sıra Fiesta’nın da üretimi gerçekleşiyor.

Fabrikanın kapatılması markanın kuzeydoğuda yer alan Bahia eyaletindeki yeni bir fabrikaya dayanan yeni üretim ve satış sistemine odaklandığı anlamına gelebilir. İşsizlik oranı yüzde 11 olan ülkedeki bu kapatılma kararı, Brezilya hükümetine psikolojik bir baskı oluşturacaktır!

Ford ve Volkswagen’in iş birliği kararı alması Brezilya’daki fabrikanın kapatılması kararını destekledi. Çünkü iki marka maliyetleri düşürmek için böyle bir adım atma kararı aldılar.

Brezilya’daki hafif ticari araç satışlarının yükselişi düşük!

Brezilya’daki hafif ticari ve binek Ford marka araç satışları 2017’den 2018 yılına yüzde 10 artarken sektör genel anlamda yüzde 15 geriledi. Kamyon satışlarında ise Ford VW ve Mercedes’in yarısı kadar satarak dördüncü sırada yer aldı. Marka Ekim ayında Arjantin’deki Focus üretimi 2019 mayıs ayında durduracağını açıklamıştı.

Ford’un Güney Amerika’da yer alan Bahia’daki fabrikasının çalışanı Kleiton Da Silva ise “Bu fabrikada toplamda 4604 kişi çalışıyor ve 650 kişilik işten çıkarma yapılması planlanıyor” açıklamasını yaptı.

(REUTERS)