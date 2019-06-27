Ford Otosan’a Avrupa’dan inovasyon ödülü

Son 8 yıldır üst üste otomotiv sektörünün, 4 yıldır da Türkiye'nin ihracat şampiyonu olan Ford Otosan, yakaladığı sürdürülebilir büyüme ile Türkiye'de ve dünyada ses getirmeye devam ediyor. Ford Otosan son olarak Avrupa'nın otomotiv alanında en önemli kuruluşlarından biri kabul edilen, 120 küresel tedarikçi ve 20 ulusal ticaret birliğini bir araya getiren Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği tarafından 2019 CLEPA İnovasyon Ödülü'ne layık bulundu.

Ford ve otomotiv gösterge panelleri ve otomotiv elektroniği ürünleri tedarikçisi Takosan'ın işbirliğinde, 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazanan Ford Trucks F-MAX çekicisi için geliştirilen gösterge paneli, “İşbirliği” başlığı ve İnovasyon kategorisinde ikincilik ödülünü aldı.

Yenigün: “Doğru işbirlikleri ve inovasyon gücümüzle çıtamızı her geçen gün yükselteceğiz”

2018'deki zorlayıcı şartlara rağmen, önemli başarılara imza attıklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şu değerlendirmede bulundu: “Kurulduğumuz günden bu yana azimle ve kararlılıkla ülkemize, insanımıza değer katmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl, iç pazardaki daralmayı ihracat pazarlarındaki güçlü ve istikrarlı büyüme ile dengeleyerek mükemmel sonuçlara ulaştık; tarihimizin en yüksek üretim ve ihracat adetlerini kaydettik, 5.7 milyar dolar gelir ile Türkiye'nin ihracat şampiyonu olduk. Türkiye'nin toplam ticari araç ihracatının ise %74’ünü tek başımıza gerçekleştirdik. Koç Holding ve Ford Motor Company'nin başarılı birlikteliği Ford Otosan'ı Avrupa'da ticari liderliğe, Türkiye'de ise sektörün öncülüğüne taşıdı. Hızla dönüşen, dijitalleşen dünyamızda endüstri 4.0, Ar-Ge ve inovasyon konularında dünya standartlarını belirler hale geldik. Başarılarımız yerli ve yabancı kuruluşların verdiği ödüller ve şampiyonluklarla da perçinleniyor. Hali hazırda ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu' seçilen Ford Trucks F-MAX, şimdi de Takosan işbirliğinde geliştirdiğimiz gösterge paneli ile bize bir uluslararası ödül daha getirdi. Doğru işbirlikleriyle, inovasyon gücümüzle, yerli üretimimiz ve mühendisliğimizle çıtamızı her geçen gün daha da yükseltmeye devam edeceğiz.”