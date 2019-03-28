Ford Trucks güç ve performansı şimdi de motorsporları heyecanı ile sunuyor

Ford Trucks, 60 yıla yakın kamyon üretim ve performans tecrübesi ile pistlerde de bilinirliğini arttırıyor. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı'nın da katılımı ile 28 Mart Perşembe günü düzenlenen basın buluşmasında, Ford Trucks'ın motorsporlarındaki yeni planlarını aktardı. Turfan, yurtiçi ve yurtdışında en prestijli motorsporları organizasyonlarına destek sunarak ‘DNA'larındaki performansı pistlere yansıtacaklarını' belirtti.

Serhan Turfan ayrıca Ford Trucks olarak, önümüzdeki dönemde motorsporları, yarışlar ve farklı performans sporlarına verdikleri destekleri yeni bir inisiyatif altında toplayacaklarını belirterek, “Bundan sonra motorsporları dahil performans sporlarına olan desteğimizi çok daha güçlü bir şekilde iletişim kanallarını da kullanarak ‘Powered by Ford Trucks' şemsiyesi altında gerçekleştireceğiz. ‘Powered by Ford Trucks' platformumuzu bu vesileyle sizlerle ilk kez burada paylaşmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Uluslararası bir kamyon üreticisi olarak, biraz da kendi kulvarlarının dışına çıkarak motorsporlarına katkı sunduklarını ifade eden Turfan, şunları söyledi:

“Ford Trucks olarak, bir yandan yurtiçi ve yurtdışında motorsporları organizasyonlarını destekliyor bir yandan motor sporlarına mühendislik anlamında yatırım yapıyoruz. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından Orta ve Doğu Avrupa'da büyümemizi devam ettiren uluslararası bir marka olarak, motorsporları kurumsal vizyonumuzu destekliyor. Bu bakış açısıyla Ford Trucks olarak, Ford'un güç ve performans yaklaşımı ile yer aldığı tüm platformlarda bulunmayı önemli buluyoruz. Ford Motosport Türkiye, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), ve Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki(WRC) sponsorluklarımız ve verdiğimiz destekler bu stratejimizin en önemli parçası. Motorsporları, özellikle yurtdışı pazarlarda marka bilinirliğimizin artırılması ve yeni F-MAX'in güç ve performans imajı ile bütünleştirebileceğimiz bir alan. Motorsporlarına dünyanın en önemli 4 yarış organizasyonunda WEC, WRC, Dakar ve ETRC olmak üzere katkı ve yatırım yapıyoruz. Bu alandaki ilk ortaklığımızı Ford Chip Ganassi Racing yarış takımı ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda yaptık ve 3 yıldır verdiğimiz desteğe devam ediyoruz. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllü yeni F-MAX araçlarımızı da Nisan ayında Ford Chip Ganassi yarış takımına teslim ediyoruz. VDR Truck Racing'e verdiğimiz desteği ise 2018’in sonunda, yeni bir iş birliği ile daha ileriye taşıdık. Bu iş birliği kapsamında mühendislerimizin geliştirdiği Ford Trucks kamyonlarımız, ilk kez dünyanın en zorlu rallilerinden biri olan Dakar Rallisi'nde yarıştı. Ford Trucks'ın sahip olduğu araç üretim tecrübesi ve mühendislik yeteneğini motorsporlarına ilk kez Dakar 2019 ile taşıdık. Mühendislerimizin geliştirdiği araçlar Dakar 2019'a katıldı. Büyük bir heyecanla Dakar'da katıldığımız bu ilk yarış bizim için aslında bir öğrenme süreci oldu.”

Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) yeni F-MAX ile lojistik sağlıyoruz

Dünyanın en önemli ralli takımlarından olan M-Sport'a Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) Uluslararası Yılın Kamyonu ödüllü 2 adet Ford Trucks F-MAX çekicinin lojistik sağladığını belirten Turfan, “Geçtiğimiz yıl, Dünya Ralli Şampiyonası – WRC Marmaris ayağında Ford Trucks olarak biz de yer aldık ve araçlarımızı M-Sports ekibine orada törenle teslim ettik. Bu yıl tüm bu sponsorluklardan farklı bir kategoride de binlerce yarışseverle buluşacağız. Ford Trucks olarak ilk kez dünyanın en prestijli ağır ticari organizasyonlarından European Truck Racing Championship’in (ETRC) sponsorları arasında yer alacağız. Yeni çekicimizin kazandığı ITOY ödülünün ardından Avrupa'dan 70'e yakın bayilik talebi aldık. Bunun üzerine Batı Avrupa pazarına yönelik planlarımızı öne çektik ve 7 yeni ülke için bayilik görüşmelerine başladık. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (IToY) ödülüne layık görülen yeni çekicimiz F-MAX'in yoğun talep gördüğü Batı Avrupa pazarı için açılıma da ilk olarak pistlerde başlayacağız.” dedi.

Turfan sözlerini şöyle sürdürdü; “Ağır ticari sektöründe yeni bir dönemin kapılarını açarken, bizi pistlerde takip etmeye devam edin diyor, hem uluslararası pazarlardaki büyüme stratejimizle hem de DNA'mızla örtüşen bu platforma önümüzdeki dönemde elimizden gelen desteği sunacağımızı vurgulamak istiyorum.”

Serdar Bostancı: “Ülkemizde bu gibi desteklerin başka bir örneği yok”

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise yaptığı değerlendirmede Ford Otosan mühendislerinin dünyanın en zorlu yarışı için geliştirdiği iki özel Ford Trucks kamyonunun motorsporları dünyası için bir ilk niteliğinde olduğunu belirtti. Bostancı, “Ford Trucks'ın dünyanın en zorlu off-road maratonu olan Dakar Rallisi'ne katılım göstermesi, WRC ve ETRC'e destek vermesi motorsporlarına verilen önemin kalıcı olduğunu vurgulaması açısından da çok önemli. Ülkemizde bu gibi desteklerin başka bir örneği yok. Castrol Ford Team Türkiye olarak, bu katkıları oldukça önemli görüyoruz” dedi.