Ford Trucks Romanya’da 1000 adetlik satışa ulaştı!

Ford Trucks, Doğu Avrupa'daki önde gelen ihracat pazarlarından Romanya'da 1000'inci kamyonun teslimatına imza attı.

28 Kasım Perşembe günü Bükreş'te gerçekleştirilen törene Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman ve Orta ve Doğu Avrupa Bölgeler Müdürü Selim Yazıcı katıldılar. Gerçekleştirilen törende konuşan Ford Trucks Uluslarararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman, “Ford Trucks olarak, 2 yıl gibi kısa sürede Romanya'da ağır ticari segmentinde %8 pazar payına ulaştık. İnşaat segmentinde %27'lik pazar payıyla lideriz. Ayrıca, yol kamyonu segmentinde %24'lük pazar payımızla ikinciyiz.” dedi.

2019 ITOY ödüllü F-MAX'le Romanya'da daha da büyüyecek

Romanya'da 2019 ITOY ödüllü F-MAX'in hızlı büyümelerine ivme kazandıracağını söyleyen Emrah Duman sözlerine şu şekilde devam etti “ITOY ödülünün ardından Avrupa'dan gelen yoğun talep üzerine büyüme planlarını revize ederek, bu doğrultuda yurt dışı organizasyon yapımızı yeniden düzenledik. 10'u aşkın ülkede ülke ve bölge müdürlükleri atamaları gerçekleştirerek, Avrupa'da büyük bir hızla büyümeyi hedefliyoruz.”