Ford ve Volkswagen güçlerini birleştiriyor!

VW, MEB platformunu ve parçalarını Ford markasına sağlayacak ayrıca Ford’un Cologne’deki fabrikası 2023 yılında üretime başlayacak. Bu fabrika Ford’un açıklamasına göre 6 yıllık periyotta 600 bin adetin üzerinde otomobil üretecek. 2029 yıla kadar 17 model üretecekler. VW, 2016 yılında beridir bu platform üzerine çalışıyor ve toplamda 7 milyar dolar bu ürüne harcama yaptı. Markanın planı kendi grubunda bulunana Audi, Skoda ve Seat markaları içinde bu platformu kullanmak.

VW ve Ford sürücüsüz araç için Argo Al firmasıyla anlaştı ve VW Argo Al’ye 2.6 milyar dolarlık bir yatırım ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor ve Alman Volkswagen (VW) şu ana kadar ticari araç üretimine odaklanan iş birliklerinin kapsamını elektrikli ve otonom araç teknolojileri alanında genişletti ve diğer işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini açıkladılar.

Ortak açıklamaya göre VW, Ford’a ait otonom araç geliştirme şirketi Argo AI’ya 2.6 milyar dolar yatırım yapacak. Ford ise VW’nin elektrikli araç platformu MEB’i kullanarak en az bir elektrikli araç geliştirip yüksek adetlerde üretecek.

Ford, VW’in platformu ve parçalarını kullanarak en az 600,000 elektrikli araç üretmeyi ve böylece her iki şirketin de üretim-geliştirme maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor. VW CEO’su Herbert Diess yaptığı açıklamada, “Küresel ortaklığımız daha parlak bir gelecek vadetmeye başladı, işbirliği yapabileceğimiz diğer alanları değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi. Açıklamada iki şirketin 2022 yılından itibaren Avrupa’da satabileceği şu an kilere kıyasla daha geniş boyutlara sahip ticari bir aracı Ford’un üreteceği, VW’nin ise Avrupa için bir adet şehir tipi van üretmeyi planladığı ifade edildi.