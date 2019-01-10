Ford ve Volkswagen, ortaklığının detayları gelecek hafta açıklanacak!

Dünya'nın en büyük markalarından ikisi Alman Volkswagen ve Amerikan Ford, bir ortaklık için görüştüklerini önceki aylarda açıklamışlardı. Ortaklıkla alakalı iki markadan da gelen açıklamalar sadece ticari araçlar, otonom sürüş teknolojisi ve elektrik motorlu otomobillerle ilgili olduğuydu. Önümüzdeki hafta ise iki marka arasında gerçekleştirilecek olan ortaklığın detayları açıklanacak!

Detroit Otomobil Fuarı’nda açıklanması beklenen detaylar arasında Türkiye’yi de ilgilendiren bir durum söz konusu. Ford markasının ticari araçlarını ürettiği en önemli tesislerden biri Gölcük’teki fabrika. Volkswagen ile Ford’un bu ortaklığı arasında VW ticari araçlarının Gölcük’teki fabrikada üretilme ihtimali yer alıyor. Bu, ortaklığın sadece Türkiye açısından ne ifade ettiği anlamına geliyor.

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İki marka arasında gerçekleşmesi planlanan bu ortaklık ilk defa Reuters tarafından duyurulmuştu. Yapılması planlanan ortaklığın tam olarak neleri kapsadığı ve nasıl olacağıyla alakalı taraflardan gelen bir bilgi henüz yok ancak iki markanın da ortak hedefinin maliyetleri düşürme odaklı olduğu verilen basit bilgilerden anlaşılıyor. VW CEO’su Herbert Deiss’in yaptığı bir açıklamada Ford’un Ranger pick-up modelini Amerikan otomotiv pazarına tekrar soktuğu, VW ise yeni jenerasyon Amarok’u Ranger altyapısı üzerine inşa edeceği açıklanmıştı.

Ayrıca Diess’ın yaptığı bir diğer açıklamada, Alman üreticinin Amerika’daki Ford fabrikalarının kullanılmayan kapasitelerini kullanmak istediği yönündeydi. Ford tarafından CFO Bob Shanks ise “İki marka arasında konuşulan birleşmenin potansiyel olarak ihtimali var” olmuştu.