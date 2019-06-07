Ford’dan İngiltere kararı!

Bloomberg’in haberine göre Ford, değişen müşteri talepleri ve yükselen maliyetler yüzünden Bridgend fabrikasını kapatacak. Fabrikada markanın İngiltere’de en çok satan modeli olan Fiesta, buna ek olarak B-Max ve 1.5 litrelik benzinli motorların üretimi gerçekleştiriliyor.

Markanın Avrupa Başkanı Stuart Rowley ise yaptığı açıklamada, “Değişen tüketici talepleri ve burada üretilecek yeni ve ek motor versiyonlarının olmaması tesisin önümüzdeki yıllarda ekonomik olarak sürdürülebilir olmayacağını gösteriyor.” dedi. Bridgend Fabrikası İngiltere’nin 2.7 milyonluk motor üretiminin yüzde 20’sini 2018 yılında üretti.

Marka çalışanları hakkında yaptığı bağlılık açıklamasına rağmen sendikalar tarafından kınandı. Ford, tesisin kapanmasıyla ilgili maliyetlerin 650 milyon dolara ulaşmasını ve bugüne kadar işten ayrılma için çalışanlara ödenen tutarın yaklaşık olarak 400 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Ford’un bu fabrikasını kapatması 2020 yılında Avrupa’da yürürlüğe girecek CO2 emisyon kurallarının bir etkisi olarak gösteriliyor. Bridgend fabrikasında motor üreten 1700 çalışan bulunuyor. Stuart Rowley, “Bridgend’te 125 bin adet üretim kapasitesi olan motor bandımız bulunuyor. Ancak ön görülen talep şu anda bunun altında” açıklamasında bulunmuştu.

1.5 litrelik motor, Jaguar Land Rover’ın gelecek yıl için Ford’un V6 ve V8 motorlarını almayı durdurmasını açıklamasından sonra kilit bir noktaya geldi ve bu motora olan talebin azalması da fabrikanın sonunu hazırladı.