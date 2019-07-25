Ford’un kârlılığı yüzde 86 azaldı!

Autonews’un haberine göre Ford geçen yılın aynı dönemine göre faiz ve vergiler dışarıda tutulduğunda yüzde 2 azalmış, 1.65 milyar dolar olmuş durumda. Kuzey Amerika Ford’un gelirleri ise yüzde 3 azalarak 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Markanın küresel anlamda yeniden yapılanmaya girmesi ve ilk adımları da Avrupa ve Afrika’da yapması sonucunda 1.2 milyar dolarlık bir gelir elde edildi. Ancak bu gelir işten çıkarma ve üretim tesislerinin kapatılması durumlarındaki maliyetleri karşıladı.

Markanın dünya genelindeki geliri ise 38.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bir yıl önceki döneme göre bu değer çok değişmemiş durumda. Ancak genel kârlılık yüzde 2.4 oranından 0.4’e gerilemiş durumda. Markanın finanstan sorumlu yöneticisi Tim Stone, “Temel performans eğilimleri güçlüdür. Şirketin uyguladığı yeniden tasarlanma durumları devam ediyor ve faydalarını gösteriyor.” dedi. Ford geride bıraktığımız haziran ayında Avrupa’da 12 bin adet çalışanını 2020 yılına kadar işten çıkaracağını ve üretim tesisi sayısını 24’ten 18’ê düşüreceğini açıklamıştı. Tüm bunlara ek olarak marka geçen yıl 7 milyar dolar olan toplam gelirini yüzde 7 arttırarak 7.5 milyar dolara çıkarttığını da açıkladı. Otomobil üreticisi sadece bu gelirinde iyileşme olacağını ve serbest nakit akışının artacağı öngürüsünü de yineledi.