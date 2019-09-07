Frankfurt Otomobil Fuarı 2019

1897 yılında beridir düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarı’nda bu yıl otomotiv endüstrisinin elektrifikasyon sürecini anlatan şekilde olacak. Fuara katılan markaların çoğu elektrik motorlu modelini tanıtacak. Özellikle Alman üreticilerin gövde gösterisi yapacağı bu fuara aralarında Alpine, Aston Martin, Citroen, Dacia, DS, Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, Chrysler ve Jeep, Chevrolet, Cadillac, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Rolls-Royce, Subaru, Suzuki, Toyota ve Volvo bulanan 22 marka katılmayacak. Markaların çoğu bu tarz organizasyonların maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı katılım gerçekleştirmediğini geçen yıllarda açıklamıştı.

10 eylül salı günü kapılarını basın mensuplarına açacak olan fuar 22 eylül tarihine kadar ziyaretçilere açık kalacak. Bizde sizlere fuarda sergilenecek en çok merak edilen modelleri hazırladık.

İşte 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda öne çıkacak olan modeller:

Audi A1 Citycarver

Audi’nin kompakt sınıftaki modeli olan A1 yenilendi. Marka yeni otomobile bir de Citycarver adında yeni bir versiyon ekledi. Bu versiyon standart A1’in daha maceracı tasarımlı olması anlamına geliyor. A1’in bu yeni versiyonuyla da Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanışacağız.

BMW M Next Vision

Markanın M otomobillerinin geleceği niteliğindeki konsept otomobil fuarda sergilenecek önemli modeller arasında. M Next Vision konsept otomobilin yeni jenerasyon i8 olduğu da konuşulan konular arasında.

Ford Puma

Ford markasının daha çok B-SUV ürün gamına yakıştırılan modeli Puma 2020 yılından önce Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkacak. Otomobil Ford’un Avrupa’daki en büyük kozu pozisyonunda!

Audi RS6 Avant

Dünyanın en hızlı aile otomobillerinden biri olan RS6 Avant geride bıraktığımız ay içerisinde yenilendi. Yeni otomobille ilk tanışmamız Frankfurt Fuarı’nda olacak.

Lamborghini Sian

Markanın ilk hibrit ve en hızlı yol otomobili modeli Sian, fuarda sergilenecek en önemli otomobiller arasında.

MINI Cooper SE

MINI markasının ilk tam elektrikli modeli olacak olan Cooper SE Frankfurt’ta ortaya çıkacak. Otomobile olan ilginin oldukça yüksek olduğunu marka geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

MINI Cooper JCW GP

Cooperların en hızlı versiyonu olan JCW, 2 litre turbo motora sahip ve tam 300 beygir gücünde. Cooper JCW’nin tasarımı ise oldukça agresif ve aerodinamik.

Porsche Taycan

Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin ilk tam elektrikli olan modeli Taycan fuarın en çok merak edilen modelleri arasında. Frankfurt otomobil Fuarı’nda ilk kez canlı biçimde yayınlanacak olan otomobilin Turbo ve Turbo S adında iki farklı versiyonu bulunuyor.

Honda E

Japon otomotiv devinin elektrikli şehir otomobili Honda E’de fuarda üretim versiyonuyla sergilenecek. Arkadan itişli yapıda olan otomobilin ilk etapta iki kapılı versiyonunun satılması planlanıyor.

Yeni Hyundai i10

Hyundai markasının Türkiye’de üretip tüm Avrupa’ya ihraç ettiği modeli olan i10 yenilendi. Yeni otomobille ilk buluşma Frankfurt otomobil Fuarı’nda gerçekleşecek.

Hyundai 45 EV

Markanın elektrikli ürün gamının neye benzeyeceğini bize gösteren modeli olan 45 EV Frankfurt’ta sergilenecek.

Cupra Tavascan Konsept

Bu otomobil Seat markasının performanslı otomobillerini üreten Cupra markasına ait. Cupra bu model ile gelecekte elektrikli bir SUV otomobili üreteceğinin sinyalini ve gelecek jenerasyondaki modellerinin neye benzeyeceğinin ipuçlarını veriyor.

Land Rover Defender

İngiliz SUV üreticisi Land Rover, merakla beklenen efsane modeli Defender’ı Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkaracak.

Opel Corsa

Opel’in B segmenti otomobili olan Corsa PSA Grubu’ndaki diğer markaların aynı segmentteki modelleriyle benzer özelliklere sahip olacak. Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenecek olan bu otomobilin

tam elektrikli ralli versiyonu da fuarda olacak.

Skoda CITIGO e

CITIGO e iV, markanın ilk tamamen elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Frankfurt Otomobil Fuarı'nda şarjlı hibrit Superb iV, Superb Combi iV, Superb iV Sportline ve yüzde 100 elektrikli Citigo e iV modelleriyle dikkatleri üzerine toplayacak.

Ayrıca markanın Scala ve Kamiq modellerinin Monte Carlo donanımlı versiyonları da Skoda alanında olacak.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

Volkswagen markasının C segmentinde konumlandırdığı SUV modeli T-Roc’un üzeri açılabilen versiyonu fuarda sergilenecek ve dikkatleri üzerine çekecek en önemli modellerden biri olarak kabul

ediliyor.