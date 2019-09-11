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Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 kapılarını açtı!

Otomotiv endüstrisinin en önemli organizasyonlarından biri olan Frankfurt Otomobil Fuarı, 10 Eylül tarihi itibariyle kapılarını basın mensuplarına açtı. 12-22 Eylül tarihleri arasında tüm otomobil severlere açılacak olan organizasyonun geçmiş yıllardaki fuarlara göre durgun ve heyecansız geçtiği aşikar. Frankfurt Otomobil Fuarı'na 23 önemli markanın katılmamış olması fuardaki sönük durumu özetliyor. İşte Alman otomotiv devlerinin şovlarına sahne olan Frankfurt Otomobil Fuarı'nda öne çıkan konular ve modeller.

Fatih TAN
08:40 -
Haberler Otomotiv
Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 kapılarını açtı!

10 Eylül tarihinden itibaren basın mensuplarının ziyaretine açılan Frankfurt Otomobil Fuarı’nın sönük havası güne damgasını vurdu. Alman otomobil üreticilerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve o markaların yeni model, teknoloji gibi şovlarının oldu fuarda ilk günden bir gün önce Volkswagen ID.3 modelini tanıttı.

Volkswagen’in yeni tam elektrikli otomobili ID.3

ID.3 markanın elektrikli otomobil ailesinin giriş modeli pozisyonunda. Otomobil kompakt ölçülerde ve Golf’ün ID ailesindeki yerini yansıtıyor.

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Alman otomotiv devlerinden biri olan BMW ise fuarda M Division konsept modellerini öne çıkarttı. Bu otomobiller markanın gelecek yıllardaki modelleri hakkında önemli detaylar taşıyor. Özellikle şu an satışta olan modellerinin tümünün plug-in hybrid versiyonları markanın standındaki yerlerini almıştı. Ayrıca markanın Coupe SUV segmenti yaratıcısı X6’nın da en yeni versiyonu sergilendi.

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Global anlamda küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen çevreci aktivistler de fuar alanın hemen dışında yerlerini almışlardı.

Alman otomobili denildiği zaman ilk akla gelen markalardan biri olan Mercedes adına yakışır bir bölümle otomobil severleri karşıladı. Marka stantta amiral gemisi olan S Serisi’nin elektrikli model ailesinde yer alacak olan EQS modelini tanıttı. Bu otomobil Mercedes’in elektrikli otomobilleri arasında zirvede olan modeli olacak.

Mercedes markasının elektrikli ürün gamında en tepede konumlandırdığı otomobili EQS

Mercedes ayrıca standında kompakt ürün gamında yer alan yeni otomobili GLB, A 35 AMG, CLA 35 AMG, GLC ve GLC Coupe, EQC gibi modellerini de sergiliyor. Bu modellere ek olarak Alman dev kompakt
sınıftaki iki önemli oyuncusu olan A ve B Serisi modellerinin hibrit versiyonlarını da tanıttı.

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Volkswagen Grubu çatısı altında bulunan premium otomobil üreticisi Audi ise yeni RS 7 ve yeni RS 6 modelleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu otomobillerine ek olarak marka A1’in yerden yüksek modelinin de tanıtımını gerçekleştirdi.

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Audi’nin elektrikli otomobil konsepti olan Al:Trail modeli de sergilenen ve dikkat çeken modeller arasındaydı. Bu elektrikli ve otonom olan arazi taşıtı her tekerlekte bulunan elektrik motorları
sayesinde markanın dört tekerlekten çekiş sisteminin gelişmişliğini gösteriyor.

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Avrupa ve Türkiye’deki Civic üretimini durdurma kararı alan Honda ise global üretim ağını ve ürün gamını yenileyeceğini geride bıraktığımız dönemlerde duyurmuştu. Honda’nın Frankfurt Otomobil
Fuarı’nda tanıtımını gerçekleştirdiği en önemli otomobili şehir içi elektrikli aracıydı.

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Honda, elektrikli aracının yanında hibirt teknolojisine sahip olan Jazz modelinin de tanıtımını gerçekleştirdi.

Hindistanlı TATA Grubu’nun çatısının altında yer alan Jaguar Land Rover’ın en dikkat çeken ve merakla beklenen otomobili Defender’ın tanıtımı da Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleşti. Markanın efsane modeli olan Defender, ikinci jenerasyonuyla eski versiyona benzeyen bir tasarımı yeni teknolojik donanımlarla harmanlayıp kullanıcısına sunuyor.

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Ford’un ise Frankfurt’a sakladığı en önemli model B segmentine ait olan Puma. Dinamik ve şık tasarımıyla öne çıkan otomobil özellikle Avrupa gibi pazarlarda yükselişte olan B-SUV segmentinde rakiplerine korkutacak görselliğe sahip. Otomobilin teslimatları ise 2020 yılında başlayacak.

Ford bu modelinin yanında Türkiye’de üretilen ve hibrit teknolojisine sahip olan Tourneo Custom modelini de standında tüm Avrupa’ya sergiliyor.

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Lamborghini markasının ilk hibrit otomobili olan Sian Frankfurt’ta dikkat çeken modeller arasındaydı. Sian markanın tarihinde ürettiği en güçlü yol otomobili olma unvanına da sahip. V12 atmosferik motora sahip olan otomobil 819 beygir güç üretiyor!

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Adından oldukça söz ettiren ve Türkiye’de üretilen bir modelden daha bahsedelim: Hyundai i10! Yeni i10 bir önceki jenerasyonda olduğu gibi Türkiye’de üretilecek ve Avrupa’ya ihraç edilecek. Otomobilin şık ve dinamik tasarımı halihazırda liderlik pozisyonunda olmasını güçlendireceğe benziyor.

Türkiyeli yeni Hyundai i10

Hyundai’nin standında bir diğer dikkat çeken model ise Hyundai 45 konspt otomobili oldu. Bu otomobil markanın gelecekteki değişiminin neye benzeyeceğine dair ipuçları verme özelliğine sahip.

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İspanyol marka Seat’ta ise gözler Taracco büyük SUV modelinin üzerinde. Seat, Taracco’nun FR donanımlı hibrit motorlu versiyonunu Frankfurt’ta tanıttıktan sonra Cupra modelinin tam elektrikli konsepti olan Tavascan’ın da tanıtımını gerçekleştirdi.

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Tavascan markanın gelecekte üreteceği spor otomobilleri hakkında detaylı ipuçları verirken elektrifikasyonun Seat nezdinde nasıl bir pozisyonda olduğunu da gösteriyor. Tavascan 0’dan 100 km/s hıza
6.5 saniyede çıkacak. Otomobil 306 beygir güç üreten motora sahip olacak ve kullanıcısına 450 km’likte menzil sunacak.

Cupra Tavascan

VAG’ın çatısı altında bulunan Çek üretici Skoda ise elektrikli otomobil dönüşümünü anlatan modellerini fuarda sergiledi. Özellikle geride bıraktığımız yaz mevsiminde tanıtılan ve markanın amiral gemisi olan makyajlı Superb’in hibrit motorlu versiyonu bu durumu özetliyor.

Skoda Superb Combi iV

Skoda ayrıca Kamiq SUV ve Scala modellerinin yeni donanımları olan Monte Carlo versiyonlarının tanıtımını Frankfurt’ta gerçekleştirdi.

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Fuardaki bir diğer önemli durum ise MINI standındaydı. MINI tamamıyla elektrikli olan Cooper SE modelini standında sergiledi. Otomobile olan yüksek ilgilen fuardan önce bahseden MINI yöneticileri otomobilin satışlarından çok umutlu.

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