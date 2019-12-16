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Fransa hükümeti PSA-Fiat birleşmesine onay verdi

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre PSA Group, Fiat Chrysler Automobiles NV ile birleşme planları için Fransız hükümetinin onayını aldı.

15:45 -
Haberler Otomotiv
Fransa hükümeti PSA-Fiat birleşmesine onay verdi

CITIA.M. haber sitesinin haberine göre, Fransız hükümeti halihazırda PSA Group’un hisselerinin yüzde 12’sini elinde tutuyor ve Yönetim Kurulu’nda temsil ediliyor.

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Habere göre, Fransız hükümeti, Salı günü yapılacak PSA Yönetim Kurulu’nun, Ekim ayında açıklanan birleşme ahlaşmasındaki küçük değişiklikleri ele alacağı toplantısında Fiat ile birleşme planına desteğini resmileştirecek.

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PSA ile Fiat arasındaki anlaşmaya göre birleşme ile ortaya çıkacak Şirket’in genel merkezi Hollanda’da olacak. PSA CEO’su Carlosb Tavares,  bu yeni Şirket’in de CEO’su olacak. Fiat Chrysler Başkanı John Elkann  da yeni Şirket’in başkanı olarak görev yapacak.

(DHA)

Bloomberg News Fiat Fransa Haber Hollanda Peugeot salı
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