Fransızlar ile İtalyanlar görüşmelere başladı!

Bu görüşmelerle alakalı şirketler ve Fransa hükümeti sorulara cevap vermedi ve bir görüş henüz yayınlanmadı. Fiat Chrysler bu yıl daha önce Renault’ya birleşme teklifinde bulunmuş, ancak başarılı olamamıştı.

İLGİLİ HABER Fiat Chrysler, Renault'a birleşme teklifi sundu

FCA’nın ciddi biçimde yeni bir ekip arkadaşı araması otomotiv endüstrisindeki dönüşümde ortaklığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor. PSA Grubu bünyesinde Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarını barındıran 2019 yılı 3. çeyrek sadece teslimat sayısı 674 bin adet olan bir grup.

İki şirketin birleşmek üzere görüşme yürüttüğü haberi ilk olarak The Wall Street Journal’da yer almış. Konuya yakın bir kaynak ise PSA denetim kurulunun birleşmeyi ele almak üzere bugün toplanacağını belirtmiş.

İLGİLİ HABER FCA ve Renault ortaklığı taraflar açısından ne ifade ediyor?

Peugeot ile Fiat Chrysler önlerindeki siyasi, mali ve yönetimsel engelleri aşarak birleşmeyi başarsalar bile büyük zorluklarla karşı karşıya olacaklar. Araç üreticileri, taşıtlara olan talebin dünya çapında azaldığı bir dönemde yüzyılın en büyük teknolojik değişimlerine ayak uydurmak için büyük yatırımlar yapmak zorunda kalıyorlar. Bu büyük yatırımları ise bu şekilde birleşmeler maliyet açısından destekliyor ve üretilen ürünleri daha kârlı hale getiriyor.

FCA ise bünyesinde Fiat, Abarth, Dodge, Ram Trucks, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler, Lancia, Ferrari ve Maserati gibi markaları bulunduran dev bir grup. Grubun gelecek yıllardaki stratejileri içerisinde yeni SUV modeller ve elektrik motoruyla güncellenen otomobiller yer alıyor. Ayrıca FCA tam elektrikli otomobiller üzerine de çalışmalar yapıyor.

PSA ile FCA birleşmesi her iki taraf içinde girilmesi zor pazarlara kapı açıyor. Aynı konuyu FCA’nın Renault ile olan birleşme girişiminde de belirtmiştik. PSA, FCA sayesinde girmekte zorluk yaşadığı Amerika otomotiv pazarına giriş yapabilecek aynı durum FCA içinse Avrupa otomotiv pazarına giriş hatta daha sıkı bir tutunma sağlayacak.

Otomotiv üreticilerinin bu teknolojik dönüşümde ayakta kalmak için elektrikli, ağ bağlantılı ve otonom araç teknolojilerine sahip olması gerekiyor.

La Stampa´da yer alan habere göre, Elkann, söz konusu teklifi bir “cesaret örneği” olarak tanımlarken, geçen ay Renault ile yapılan birleşme görüşmelerine Paris´teki siyasi sorunlar nedeniyle devam edilemediğini belirtti.