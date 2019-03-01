Garenta’dan ikinci el otomobil kiralayabilirsiniz

Garenta, daralan uzun dönem araç kiralama pazarında müşterileri için ikinci el araç kiralama dönemi başlattı. Geniş bir araç portföyüne sahip olan Garenta, kiralamadan dönen araçlarını ikinci el olarak yine uzun dönem kiralamaya başladı.

İkinci el araçları da uzun dönem kiralamaya açarak müşterilerine alternatif sunduklarını belirten Garenta Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Uzun dönem araç kiralamada bir süredir daralma yaşanıyor. Garenta olarak biz de hem çözüm üretmek hem de müşterilerimize alternatif sunmak amacıyla portföyümüzdeki ikinci el araçları da uzun dönem kiralamaya çıkarttık. İkinci el olarak sunduğumuz araçların tamamı günlük veya uzun dönem kiralamalarda kullandığımız kendi araçlarımız. Yani uzun dönem kiralamaya çıkarttığımız ikinci el araçların tamamı yine Garenta güvencesi altında” şeklinde konuştu.