Geçen yılın şampiyonu Toyota, WRC sezonunu açıyor!

Markalar ve Pilotlar Dünya Şampiyonluğu'nu kazanma hedefiyle 2019 sezonuna etaplarıyla ünlü Monte Carlo Rallisi'yle başlayacak olan Toyota, bu yıl da üç Yaris WRC yarış aracıyla mücadele verecek. 24-27 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Monte Carlo Rallisi, karlı ve buzlu asfalt etaplarıyla pilotlar için zorlu bir başlangıç olacak. 2019 yılında da şampiyonluk hedefleyen Toyota Gazoo Racing, geçtiğimiz yıl yarışan Ott Tänak ve Jari-Matti Latvala'nın yanına, takıma Kris Meeke'yi de kattı.

Perşembe akşamı başlayacak ralli, pilotların karanlıkta iki yeni gece etabında vereceği zorlu mücadeleye sahne olacak. Rallinin en uzun günü ise Cuma günü gerçekleşecek ve 125 km'den fazla yorucu ve zorlu etapların olduğu bölüm koşulacak. Cumartesi günü kuzey bölümü ve ardından pazar günü Alpler-Maritime dağlarının olduğu bölüm ile devam edecek ralli, efsanevi Col de Turini geçişiyle tamamlanacak.

Yüzde 40'ı yenilenen Monte Carlo Rallisi öncesi bir değerlendirme yapan Toyota Gazoo Racing takım kaptanı Tommi Makinen, “Sezonun başlangıcı için oldukça heyecanlıyız. Kris Meeke'nin takıma katılışıyla pilot kadromuzu değiştirdik ve diğer takımlarda da önemli değişiklikler var. Bu yüzden Monte Carlo'da neler olacağını görmek çok ilginç olacak. Monte Carlo rallisi sezona başlamak için zorlu bir ralli, ama pilotlarımızın burada çok deneyimi var. Takım adına çok pozitif hislerimiz var.” dedi.