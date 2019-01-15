Ghosn’un kefaletle serbest kalma başvurusu reddedildi!

Neredeyse iki aydır tutuklu olan Carlos Ghosn'un kefaletle serbest kalma başvurusu Japon Mahkemesi tarafından reddedildi.

Bloomberg’in haberine göre Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından dün yapılan açıklamada Ghosn’un kefaletle serbest kalma talebi negatif olarak sonuçlandı. Ghosn’un avukatları ikinci defa yapılan suistimal

suçlamaları iddiası yapıldıktan sonra geçen hafta kefaletle serbest kalma talebinde bulunmuşlardı. Mahkeme kefaletle serbest kalma durumu için bir sebep vermedi. Bir önceki duruşmada Ghosn’un avukatları mahkemeye neden tekrar tutuklandığını sorduğunda mahkeme, “Serbest kaldığında Ghosn kaçabilir ya da delilleri tahrif etmeye çalışabilir” açıklamasında bulunmuştu.

Ghosn’un avukatları karara itiraz ettiler ve sonuç için bekliyorlar. Ghosn ilk defa 19 kasım’da Japonya’da tutuklanmıştı.