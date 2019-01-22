Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ghosn’un serbest kalma talebi reddedildi!

Renault-Nissan ittifakının mimarı Carlos Ghosn, serbest kalmak için mahkemeye başvuruda bulunmuş şartlarını sunmuştu. Ancak Tokyo mahkemesi tarafından bu talep reddedildi!

Sozcu.com.tr
11:18 -
Haberler Otomotiv
Ghosn’un serbest kalma talebi reddedildi!

Financial Times’ın haberine göre Tokyo Bölge Mahkemesi Carlos Ghosn’un 65 gün hapis cezasından sonra elektronik bileklik ve Tokyo’da özel bir apartmanda kalması talebini reddetti. Ghosn, sunduğu bu teklifte ekstra güvenlik masraflarını da kendisi karşılayacaktı.

shutterstock_491613904

Ghosn’un avukatları mahkemeye Nissan’ın hisselerini teminat olarak sunmanın yanında Ghosn’un ülkeden kaçmayacağını göstermek için Tokyo’da bir dairede kalacağını da belirttiler. İlk kefaletle serbest kalma talebinin reddinden sonra ikinci bir dilekçe sunulmuştu ama bu da gerçekleşmedi… Avukatlar Ghosn’un bu durumunu Mart ayına kadar hapiste tutulacağı yönünde yorumladı. Kasım ayının 21’inde Japonya’da tutuklanan Ghosn, mart ayının 10’unda hakim karşısına çıkacak!

İLGİLİ HABERGhosn serbest kalmak için mahkemeye yeni teklifler sunuyor!Ghosn serbest kalmak için mahkemeye yeni teklifler sunuyor!

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:19 22.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more