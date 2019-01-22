Ghosn’un serbest kalma talebi reddedildi!

Financial Times’ın haberine göre Tokyo Bölge Mahkemesi Carlos Ghosn’un 65 gün hapis cezasından sonra elektronik bileklik ve Tokyo’da özel bir apartmanda kalması talebini reddetti. Ghosn, sunduğu bu teklifte ekstra güvenlik masraflarını da kendisi karşılayacaktı.

Ghosn’un avukatları mahkemeye Nissan’ın hisselerini teminat olarak sunmanın yanında Ghosn’un ülkeden kaçmayacağını göstermek için Tokyo’da bir dairede kalacağını da belirttiler. İlk kefaletle serbest kalma talebinin reddinden sonra ikinci bir dilekçe sunulmuştu ama bu da gerçekleşmedi… Avukatlar Ghosn’un bu durumunu Mart ayına kadar hapiste tutulacağı yönünde yorumladı. Kasım ayının 21’inde Japonya’da tutuklanan Ghosn, mart ayının 10’unda hakim karşısına çıkacak!