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Goodyear Eagle F1 SuperSport lastik testinde birinci oldu!

Goodyear’ın yeni Eagle F1 SuperSport lastikleri en iyi online lastik değerlendirme sitesi olan Tyre Reviews tarafından ilk defa düzenlenen Ultra Ultra Yüksek Performans (UUHP-Ultra Ultra High Performance) lastik testinde birinci oldu.

Sozcu.com.tr
12:33 -
Haberler Otomotiv
Goodyear Eagle F1 SuperSport lastik testinde birinci oldu!

Bu testte ıslak ve kuru zeminde yol tutuş, ıslak ve kuru zeminde fren performansı, suda kızaklanma, yuvarlanma direnci, gürültü ve sürüş konforu gibi tüm temel lastik testi disiplinleri değerlendirildi.

Goodyear Eagle F1 SuperSport lastiklerine tam not veren Tyre Reviews'un sahibi Jonathan Benson, lastiğin “Kuru ve ıslak zeminde yol tutuş testinde olağanüstü performans gösterdiğini ve koşullar ne olursa olsun direksiyon hassasiyeti ve dengeye sahip olduğunu” belirtti.

Jonathan Benson özellikle ıslak zemin sürüş hâkimiyeti performansının çoğu kişiyi etkilediğini belirterek, “Yeni Goodyear lastiğinin olağanüstü olduğu nokta, tur boyunca olağanüstü yol tutuş performansı sergilerken arabanın ön aksı ve arkası arasında gerçek bir denge sağlaması” dedi.

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