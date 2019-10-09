Goodyear motorsporlarına geri dönüyor!

Öngörülemeyen hava koşullarının araçları ve lastikleri zorlayıcılığı ile ünlü bir pist olan Fuji'de, Goodyear lastikleri, LMP2 sınıfındaki üç ekip (Jota Sport, Jackie Chan DC Racing ve High Class Racing) tarafından tercih edildi. 1 Eylül tarihinde gerçekleşen Silverstone etabında Jackie Chan DC Racing pilotları Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry ve Will Stevens değişken koşullarda güçlü bir tempo sergileyerek yarışı dördüncü sırada tamamlamıştı. Silverstone yarışından sonra Goodyear, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki (WEC) 6 saatlik Fuji etabında da boy gösterdi. LMP2 sınıfında Goodyear lastikleri ile yarışan takımlar yarışı ilk üç sırada bitirdi.

Goodyear Yarışlar Direktörü Ben Crawley, üç takımdan da övgüyle bahsederken, Fuji'yi Goodyear'ın geri dönüş sezonunda önemli bir adım olarak değerlendirdi.“Üç takıma da Goodyear'ı tercih ettikleri için teşekkür ederiz. FIA Uluslararası Dayanıklılık Şampiyonası'nın ilk Fuji etabında çok şey öğrendik ve bunlar gelecek ay Çin'de ilerleme kaydetmemizi sağlayacak.” diye konuştu.