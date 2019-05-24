Günde 159 TL’ye Toyota Hybrid!

Enterprise Rent-A-Car, marka işbirlikleriyle araç kiralamak isteyenlere ekonomik fırsatlar sunmayı sürdürüyor. Türk Telekom Prime müşterileri, Mayıs ayına özel günlük yalnızca 159 TL'ye yeni Toyota Corolla Hybrid kiralayabiliyor. 30 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak kampanya İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Bodrum ve Dalaman ofislerini kapsıyor.

Türk Telekom Prime kullanıcılarına yıl boyunca özel fırsatlar sunan Enterprise Türkiye, bu kapsamda yurt içi kiralamalarında liste fiyatı üzerinden yüzde 50 indirim, yurt dışı kiralamalarında ise yüzde 10 indirim ve ücretsiz ek sürücü hizmeti de veriyor. Ayrıca Türk Telekom Mass müşterileri (bireysel, mobil, internet, ev telefonu müşterilerine) liste fiyatı üzerinden yüzde 40 indirimli araç kiralayabiliyor.