Günde 40 TL’ye otomobil!

Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90 TL, Dokker 49.90 TL ve Duster 59.90 TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko'da anında 1.000 TL indirim imkanı sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,79 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 40.000 TL kredi, 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.