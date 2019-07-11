Günde 40 TL’ye otomobil sahibi olabilirsiniz!

Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90TL, Dokker 49.90TL ve Duster 59.90TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500TL indirim bulunuyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 0,99 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı yer alıyor.