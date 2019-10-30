Güney Koreli samuray!

Güney Koreli üreticinin 1990 yılında ilk defa otomobil severlerle tanıştırdığı model olan Elantra o günden bu yana 6 farklı kasayla ürün hayatına devam etti. Bir dönem i40 model adıyla satışa sunulsa da aslolan her zaman Elantra idi.

Bugünkü sürüş izlenimime konu olan Elantra ise markanın ürettiği 6. jenerasyon otomobil. Ne kadar dış tasarımı konusunda tamamen yenilenmiş bir otomobil olsa da yeni model bir makyaj operasyonuna maruz kalmış.

Makyajlı Elantra ile ilk defa karşılaştığınızda otomobilin keskin diye tabir edilen tasarım çizgileri hemen dikkat çekiyor. Bu keskinlik Elantra’nın farlarından motor ızgarasına, motor kaputundan jantlarına, jantlarından da stoplarına kadar uzanıyor.

Önden Elantra’ya baktığınızda çekik farlar ve genişletilmiş motor ızgarası size merhaba diyor. Ayrıca makyaj kapsamında tasarımı değişen bir diğer unsurda otomobilin sis farları olmuş.

Aracın yanına geçtiğinizde ise şık tasarımlı 17 inç jantlar sizi karşılıyor. Ayrıca arka çamurluğun yarısına kadar uzayan stoplar da hemen göze çarpan bir diğer detay olarak öne çıkıyor.

Elantra’nın arkasına göz attığınızda ise led teknolojili ve bir elektrik sembolü gibi tasarlanmış olan stoplar size merhaba diyor. Ayrıca markanın logosunun altına konumlandırılmış olan “Elantra” model ismi bu otomobilin diğer modellerden farklı olduğunu gösteriyor.

Otomobilin makyaj kapsamında en çok farklılaşan özelliği dış tasarımıydı. İçeriye göz attığınızda ise bir önceki modelden ve diğer Hyundai modellerinden hatırlayacağınız direksiyon, multi medya ekranı ve gösterge paneli karşınıza çıkıyor.

Elantra’nın diğer modellerde de kullanılan direksiyonu üzerinde düğme kalabalığı olması sürüş esnasında işleri biraz zorlaştırıyor. Ancak tuşların yerlerini ezberlediğinizde bu konu çözüme ulaşmış oluyor.

Ön konsolun ortasına yerleştirilmiş olan multimedya ekranı ise 8 inç boyutunda ve diğer modellerdeki yazılıma sahip. Bu sistemin dokunmatik hassasiyeti ve yazılımı oldukça kullanışlı. Tek eksiği ise rakiplerinin daha büyük ekranlara sahip olmasına rağmen Elantra’nın bu boyutta ekranla yetinebiliyor olması…

Makyajlı otomobilin ön konsolunda ise çift renkli bir tasarım hakim. Ön konsolun alt kısmı bej renginde iken üst kısım siyah mat plastik renkle donatılmış. Bu iki bölümü ise alüminyum bir çıta ayırıyor.

Aracın vites kolunun hemen yanında yer alan Drive Mode tuşu Elantra’yı sürüş karakterinize göre biçimlendiriyor. Ama öyle ciddi bir biçimlendirme değil bu. Sadece vites geçiş süreleri ve direksiyon hassasiyeti üzerine yapılan güncelleştirmeler bu düğme üzerinden Sport, Comfort ve Eco olarak değiştirilebiliyor.

Otomobilin boyutlarına bakacak olursak makyajlı Elantra 4620 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe ve 1450 mm yüksekliğe sahip.

Aracın bagaj hacmi 458 litre ve ağırlığı da 1300 kg olarak belirtilmiş.

Elantra’nın motor kaputunu açtığınızda ise karşınıza 1.6 litrelik atmosferik bir ünite çıkıyor. Bu motor 127 beygir güç ve 155 Nm tork üretiyor. 6 ileri tam otomatik şanzıman sayesinde makyajlı Elantra gücünü ön tekerlere doğrusal biçimde iletiyor.

Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 11.6 saniye sürerken maksimum hızı da 195 km/s olarak belirtiliyor.

Ben Elantra’yı kullanmaya başladığım andan itibaren otomobilin sessiz kabininden ve yeterli seviyede olan donanımından çok etkilendim. Zaten çok fazla performans vadetmeyen bu motor şanzıman kombinasyonu 300 km boyunca kullanım sonucunda bana 7.4 lt / 100 km gibi güzel bir yakıt tüketim değeri sundu. Bu rakam otomobilin motorunun özelliklerine baktığımız zaman oldukça iddialı. Çünkü bundan 10 sene geriye gittiğimizde 1.6 litrelik atmosferik motorların ortalama şehir içi yakıt tüketimi değeri 10 lt / 100 km civarlarındaydı…

Elite Plus donanımına sahip olan test aracımızda “Kör nokta uyarı sistemi(BCW), Arka çapraz trafik çarpışma uyarısı(RCCW) ve Güvenli çıkış asistanı(SEW)” gibi dikkatimi çeken ve işime yarayan donanımlar vardı. Ayrıca multimedya sistemi Appla CarPlay ve Android Auto’yu da çalıştırıyor.

Makyajlı Hyundai Elantra ülkemizde sadece 1.6 litrelik MPI(benzin) motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. Ayrıca otomobilin 6 ileri tam otomatik ve 4 farklı donanım paketi de bulunuyor. Elantra’nın başlangıç fiyatı ise 115 bin 368 TL. Test aracımızın donanımda olan bir Elantra’ya sahip olmak isterseniz de 163 bin 400 TL’yi gözden çıkarmanı gerekiyor…