Gurbetçilere özel indirim

TEM Otoyolu’ndaki konumuyla özellikle Avrupa’dan gelen yabancı plakalı otomobiller için BemCar önemli bir avantaj haline geliyor. Yurtdışındaki yetkili BMW servisleriyle aynı üstün işçiliğe ve yüksek memnuniyet oranına sahip olan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Tavelli, İngilizce, Almanca, Arapça ve Farsça dillerine hakim olan personellerinin de etkisiyle yıl başından bugüne kadar 52 adet yabancı plakalı otomobilin servis için ziyaret ettiğinin altını çiziyor. Avrupa’dan ülkemize gelen Türk vatandaşlarının, tatillerini yaparken çok daha uygun fiyata, orijinal parçalarla yüksek BMW standartlarına ulaşmak için de BemCar Otomotiv’i tercih ettiğini dile getiriyor.

Toplam 5500 metrekarelik alanda, Bahçeşehir’de hizmet veren BemCar Otomotiv, yabancı plakalı otomobillere, işçilikte ve parçada yüzde 25’e varan indirim fırsatı sunuyor.