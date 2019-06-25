Güvenlik donanımlarına şaşıracaksınız!

Mercedes-Benz’in hafif ticari araç ürün gamındaki modellerinden biri olan Sprinter, 1995 yılında ilk defa satışa sunulmuştu. Aslına bakarsanız o tarihten öncesinde de bu aracın görevini yerine getiren modeller vardı.

Yeni Sprinter ise 2018 yılında ilk defa yollarla buluştu. Önceki versiyona göre daha şık ve dikkat çekici olan tasarımı Sprinter’ı hem rakiplerinden hem de kendi kardeşlerinden kolayca ayırıyor.

Yeni Sprinter’ı ilk defa gördüğünüzde aracın daha kısık bakışlı olan farları ve küçük burnu sizi karşılıyor. Önceki versiyonda ise Sprinter’ın farları daha geniş ve burnu biraz daha uzundu. Bu yeni tasarım detayları sayesine sürücünün burun kısmındaki işleri kolaylaşmış.

Aracın içine göz attığınızda ise karşınıza markanın multimedya sistemi olan geniş ve büyük çift ekran düzeni burada da çıkıyor. Binek versiyonlarda kullanılan dijital gösterge paneli ne yazık ki Yeni Sprinter’da yer almıyor. Ancak analog olan iki kadranın arasında bulunan dev sürüş bilgisi ekranı araçla alakalı bilmeniz gereken tüm bilgileri sürücüye bir çırpıda veriyor.

E Serisi, C Serisi, A Serisi, Yeni GLC, G Serisi gibi modellerde görmeye alışkın olduğumuz markanın yeni 3 kollu ve fonksiyonel direksiyonu Sprinter’daki yerini almış durumda. Direksiyon üzerindeki düğmeler ise başta kafa karıştırıyor. Sağ tarafta yer alan düğmeler üzerinden aracın multimedya sistemini kontrol edebiliyorken, sol taraftaki düğmelerde kullanıcısına adaptif hız sabitleme, hız limiti gibi donanımlara erişme imkanı veriyor.

Konsol ortasında yer alan 10 inç boyutundaki MBUX multimedya sistemi iç mekandaki en dikkat çeken unsurlarda biri. Bu sistem size 360 derece park kamerasını, geri ve ileri görüş kameralarının görsellerini yansıtıyor. Bunlara ek olarak ses sistemi, navigasyon, bluetooth ile bağlanan akıllı telefon menüsü gibi bir çok menüyü kullanma fırsatı sunuyor.

Multimedya sisteminin hemen altında ise klima kontrol ünitesini görüyorsunuz. Dijital olan bu panel daha verimli klima kullanımını sağlıyor. Ayrıca yeni araçtaki klima sistemi de farklı. Önceki versiyona göre içerideki havayı daha verimli şekilde soğutan sistem ayrıca daha güçlü.

Aracın iç tarafında ve özellikle sürücü bölümünde yer alan eşya gözleri de dikkat çeken unsurlardan.

Gelelim en önemli bölüme, aracın güvenlik sistemlerine… Yeni Sprinter güvenlik donanımları bakımından binek Mercedes modellerini aratmıyor. 360 derece park sistemi, yan rüzgarlar sonucunda savrulan aracı koruyan ESP, adaptif hız sabitleme, acil durumda sizin yerinize fren yapan sistem, aktif şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve arka çapraz trafik uyarı sistemi… Bunların arasından “Mesafe takip yardımcısı DISTRONIC, Aktif Fren Yardımcısı ve 360 derece kamera” özellikleri ilk kez Sprinter'da kullanıma sunuluyor.

Park ve manevra: Durma halinde veya yavaş sürüşlerde devreye giren Mercedes-Benz çözümleri

Üçüncü nesil Sprinter ile birlikte ilk kez iki farklı park yardımcısı paketi sunuluyor. Her iki çözüm de sürücüye park veya manevra esnasında kızılötesi sensörlerle yardımcı oluyor. Geri görüş kamerasına sahip Park Paketi sürücüyü görsel ve sesli olarak olası engellere karşı uyarıyor. Park yardımcısının görsel uyarıları ile geri görüş kamerasının görüntüsü konsola entegre multimedya ekranında gösteriliyor. Ayrıca dinamik kılavuz çizgiler ve 180 derece açılı görünüm manevrayı daha da kolaylaştırıyor.

360 derece kameraya sahip Park Paketi aracın arka kısmında tavan bölgesinde, yan aynalarda ve ön radyatör ızgarasına entegre edilen dört adet kamerayla çok daha etkin bir çözüm sunuyor. Kameralardan elde edilen görüntülerle multimedya ekranında aracın dört bir yanını gösteren kuş bakışı bir görünüm dışında farklı görüntü açıları da sunuluyor.

Bu sistem sürücünün araca, özellikle dar alanlarda daha rahat manevra yapma imkanını sunuyor. Test parkurunda kullanma fırsatı bulduğum bu donanım sayesinde aracın aynaları olmadan bile rahatlıkla hareket ettirilebilmesi sağlanmış.

Park Paketi kapsamında ayrıca “Yan cephe koruması” da devreye giriyor. Bu sistem sensör verileri üzerinden aracın yanındaki nesneleri algılıyor ve bu nesnelere olan mesafeyi belirliyor. Sistem araç ile nesne arasındaki engelin mesafesini takip ediyor ve mesafeye bağlı olarak PARKTRONIC örneğinde olduğu gibi görsel ve sesli olarak sürücüyü uyarıyor. 12 km/s hıza kadar aktif olan yan cephe koruması fonksiyonu otomatik şanzımanlı araçlarda sunulurken şanzıman D, R ve N olmak üzere tüm sürüş konumlarında çalışıyor.

Yine Park Paketi kapsamında ve otomatik şanzımanlı versiyonlarda sunulan Sürüşe Başlama Yardımcısı sürücüye aracı harekete geçirme aşamasında yardımcı oluyor. Sistem yanlış vitese geçme veya gaz ile fren pedallarını karıştırma gibi nedenlerden kaynaklanan olası kazaları önlemeye yardımcı oluyor. Sürüş yönünde bir engel algılaması halinde sistem araç hızını ilk metre için 3 km/s ile sınırlıyor.

Arka Çapraz Trafik Uyarısı park yerinden geri manevra ile çıkarken geçmekte olan bir araç olup olmadığını denetliyor ve varsa sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve gerekirse (Kör Nokta Uyarı Sistemi ile birlikte) fren yapıyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi'nin bir parçası olan Araçtan İnme Yardımcısı, araç stop edildikten sonraki 3 dakika boyunca sürücü veya ön yolcunun araçtan inme sürecinde kör noktayı denetliyor ve kapının açılmasının bir risk oluşturması halinde dikiz aynasındaki kırmızı bir işaret dışında sesli olarak da uyarıyor.

Sürüş güvenliği: Dinamik sürüşlerde devreye giren teknolojik çözümler

Kör nokta uyarı sistemi: Aslına bakarsanız günümüzde bir çok binek otomobilde kullanılan bir teknoloji. Aynanın görünmeyecek bölümünde kalan aracı tespit eden sensörler ayna üzerine ışıkla bir uyarı gönderiyor. Bu sayede özellikle Sprinter gibi büyük gövdeli araçlarda sürüş güvenliği arttırılmış oluyor.

Aktif Şerit Takip Sistemi dikkatsiz veya yorgun bir sürücü nedeniyle oluşan kazaları önlemek üzere geliştirildi. Sistem bu nedenle acil bir durumda önce sürücüyü uyarıyor ve sürücünün uyarıya bir reaksiyon vermemesi halinde sistem sürüşe müdahale ediyor. Kameranın düz veya kesik çizgileri takip etmesiyle çalışan sistem 60 km/s ve üzerindeki hızlarda sürücünün istem dışı şerit dışına çıkıp çıkmadığını algılıyor. Sürücünün isteği dışında şerit ihlali algılayan sistem direksiyonu titretiyor ve sesli bir sinyal ile sürücüyü uyarıyor. Sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde sistem devreye giriyor ve tek taraflı fren müdahalesiyle aracı tekrar şeridine sokuyor.

Aktif Mesafe Takip Sistemi DISTRONIC de Sprinter'da ilk kez sunuluyor. Sürücünün özellikle yoğun akıcı otoyol sürüşlerinde işini kolaylaştıran sistemde sürücü 20 km/s ve üzerinde bir hızı sisteme tanımlıyor. Sistem o hızı ayarlarken güvenli takip mesafesini de belirliyor. Aracın ön tamponunda bulunan radarlı sensörlerden yararlanan sistem trafik akışında yer alan diğer araçların yavaşlama veya şerit değiştirme gibi davranışlarını da takip ediyor. Her hangi bir nedenle öndeki araç ile olan takip mesafesinin azalması halinde sistem aracın hızını düşürüyor. Daha yoğun bir fren gücünün gerekli olması halinde önce sürücü görsel ve sesli olarak uyarılıyor. Olası bir çarpışmanın tespit edilmesi halinde ise Aktif Fren Yardımcısı devreye girerek kazayı önlüyor veya şiddetini önemli oranda azaltıyor. Trafik koşullarının izin vermesiyle birlikte araç tekrar ayarlanan hıza çıkıyor. Öndeki araç ile olan takip mesafesinin çok fazla azalmasıyla Aktif Fren Yardımcısı görsel olarak sürücüyü uyarıyor. Çarpışma riskinin ortaya çıkmasıyla ise sesli bir uyarı devreye giriyor ve sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde otonom bir şekilde fren yaparak aracın hızını en kısa sürede düşürüyor.

Römork Stabilite Yardımcısı (TSA) römorklu sürüşlerde sürüş güvenliğine katkıda bulunuyor. ESP'nin bir fonksiyonu olan TSA onun sensör verilerini kullanıyor. Sistem sensörlerden gelen verileri değerlendiriyor ve olası bir dengesizlikte fren dokunuşları ile müdahale ederek işlerin yolunda gitmesini sağlıyor. Sistem çoğu zamanda römorkun savrulma eğilimine girmeden sürüş güvenliğini sağlıyor.

Devre dışı bırakılabilen veya etkinleştirilebilen dört tekerlekten çekiş sistemi olumsuz hava koşullarında veya kötü yol şartlarında tutuşa katkı sağlıyor ve sürüş güvenliğini optimize ediyor. Sistem daha zor şartlarda kullanmak üzere bir arazi takviyesiyle desteklenebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak da olsa dört tekerlekten çekişli Sprinter'da ilk kez 7G-TRONIC PLUS otomatik şanzıman sunuluyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi motor çalışırken ya durma halinde ya da 10 km/s hızın altında hareket halinde orta konsoldaki bir düğme ile etkinleştirilebiliyor. Böylece normal şartlar altında yüzde 35:65 oranında ön ile arka aks güç dağılımı gerçekleşiyor.

ABS, ASR, EBV, BAS ve AAS gibi sistemleri bünyesinde barındıran Adaptif ESP ile birlikte çalışan çekiş kontrol sistemi 4ETS üstün sürüş dinamikleri ve yol tutuş özelliklerinde önemli bir paya sahip. Sistem dört tekerlekten çekiş için optimize edilmiş durumda.

Sprinter 4×4 isteğe bağlı olarak Yokuş İniş Yardımcısı (DSR) ile donatılabiliyor. Bu sistem yokuş aşağı inişlerde aracın hızını 4 km/s ile 18 km/s arasında sabit tutuyor ve fiziki sınırlar dahilinde aracın stabilitesini ayarlıyor. Konsoldaki bir düğme ile etkinleştirilen veya devre dışı bırakılabilen DSR; motor, şanzıman ve fren sistemine müdahale ederek çalışıyor. Sistemin sürüş hızı hız sabitleme sisteminin düğmelerinden veya fren ile gaz pedalı ile ayarlanabiliyor.

Yeni Sprinter'da sunulan bir diğer yenilik Islak Silecek Sistemi. Bu sistem su hattının silecek koluna alınmasıyla silecekler çalışırken suyu doğrudan silecek lastiğinin önüne püskürtüyor ve püskürtmeyle birlikte hemen silecek lastiği tarafından siliniyor

Motor ve şanzıman seçenekleri

Yeni Sprinter 2 farklı seçenekle ülkemizde satışta. 416 CDI ve 516 CDI. Her iki modelde de 2.2 litrelik 4 silindirli turbo dizel motor kullanılıyor. Motorlar 163 beygir güç ve 360 Nm tork üretiyor. Ülkemizde Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700'ü aşkın farklı seçenekle satışa sunuluyor. Mayıs ayında satışına başlanılan aracın ekstra uzun modelleri ise 2019 yılının son aylarında satışa sunulacak.

Sprinter'da arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor.

Yeni nesil Sprinter'da ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca, kullanım amacına göre şekillendirilebilen saklama alanları da kullanıcıların kabin içinde düzeni sağlamasını kolaylaştırıyor.

Türkiye'deki 20 yılı aşkın Sprinter deneyiminin ardından Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olarak, 13+1'den 22+1 kişiye kadar sunmuş olduğu sınıfının en geniş ürün yelpazesi ve standart olarak sunduğu ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltukları ile her koşulda güvenli bir ortam yaratıyor. Yeni Sprinter'da hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi, yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri ile de konforlu yolculuk deneyimi artıyor.

YENİ SPRINTER KAÇ PARA?

Yeni Sprinter ülkemizde Servis, Panelvan ve Okul olarak üç farklı gövde de saılıyor. Panelvan; orta, uzun ve ekstra olarak üç farklı boyutta. Sprinter Panelvan Orta 172 bin 940 TL’den, Panelvan Uzun 182 bin 70 TL, Panelvan Ekstra da 240 bin 480 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Aracın Servis modelinin fiyatıları ise 13+1 kişilik versiyon için 259 bin 100 TL, 14+1 kişilik için 261 bin 60 TL ve 15+1 kişilik versiyon için de 250 bin 600 TL. Yeni Sprinter Okul içinse tek paket var o da 16+1 kişilik gövdeli. Bu aracın fiyatı ise 283 bin 990 TL.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter ile ilgili olarak Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; “Sprinter araçlarımız satışa sunulduğu günden bu yana; hem fonksiyonellik, çok yönlülük, sağlamlık özellikleri hem de güvenlik donanımları ile taşımacılıkta fark yarattı. Yeni nesil Sprinter araçlarımız da sunduğu bu temel özellikleri aynen korumanın yanı sıra, kapsamlı teknolojik çözümleri ve üstün fonksiyonları ile benzersiz bir örnek sergiliyor. Sahip olduğu özelliklerle yeni nesil Mercedes-Benz Sprinter, yolcu ve yük taşımacılığı için başarılı bir ticari çözüm haline geliyor. Mercedes-Benz'in, Türk mühendisliği ve Türk işçilerin emeğiyle ‘terzi dikim' araçların konfor ve kalitesini, yeni nesil Sprinter ile herkese yakışan üst seviyede araçlar sunmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

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