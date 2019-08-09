Hafif Ticari Aracınızı TEB Arval’den kiralayabilirsiniz

TEB Arval, aylık kira bedeline dahil olan periyodik bakım, lastik değişimi, yol yardım, hasar onarım, HGS, yakıt yönetimi hizmetleriyle, müşterilerinin operasyonel ihtiyaçlarına cevap vererek hem zaman tasarrufu hem de uzman bakış açısıyla filo yönetiminde kolaylık sunuyor.

TEB Arval Genel Müdürü Philippe Chabert konu ile ilgili olarak “Ticari araçların kiralanabilir olması ile birlikte işletmeler sermayelerini, araç satın almak yerine kendi işletmelerine yönlendirerek, çok daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilecekler. TEB Arval olarak biz de çeşitli marka ve modellerde bagaj, yük, yolcu kapasitesi ve kullanım ihtiyacına göre sunduğumuz kompakt, orta sınıf, büyük sınıf hafif ticari araçlar ile kurumları operasyonel kiralamanın rahatlığıyla buluşturuyoruz.” açıklamasında bulundu.