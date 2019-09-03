Hangi renk otomobiller yazın daha sıcak olur?

Özellikle koyu renkli otomobil kullananlardan duyabileceğiniz “koyu renkli araba yazın çok ısınıyor” cümlesi gerçekten doğru mu diye MikesCarInfo isimli video kanalı bir çalışma yapmış.Termal kamera ile çekilen videoda otomobillerin güneş altında bekledikten sonra kaç derecelik sıcaklığa ulaştığı videoya çekilmiş.

Video içerisinde güneş altında beklemiş olan açık ve koyu renkli otomobiller var. Fahrenayt olarak çekilen videoda açık renkli otomobillerin motor kaputları 70 derece sıcaklığa hatta üzerine kadar çıkabiliyor. Hemen yanında bulunan koyu renkli otomobilin motor kaputu ise 40-50 derece arasında gözüküyor.