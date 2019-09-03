Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hangi renk otomobiller yazın daha sıcak olur?

Otomobil satın alırken her tüketicinin karşısına çıkan en önemli ve kritik durumlardan biridir renk seçimi. Koyu renkli otomobil alırken yazın pişersin diyenler açık renkli otomobil almanız önerisinde bulunurlar. Peki gerçekten koyu renkli otomobiller daha fazla mı ısınıyor?

Sozcu.com.tr
09:34 -
Haberler Otomotiv

Özellikle koyu renkli otomobil kullananlardan duyabileceğiniz “koyu renkli araba yazın çok ısınıyor” cümlesi gerçekten doğru mu diye MikesCarInfo isimli video kanalı bir çalışma yapmış.Termal kamera ile çekilen videoda otomobillerin güneş altında bekledikten sonra kaç derecelik sıcaklığa ulaştığı videoya çekilmiş.

Video içerisinde güneş altında beklemiş olan açık ve koyu renkli otomobiller var. Fahrenayt olarak çekilen videoda açık renkli otomobillerin motor kaputları 70 derece sıcaklığa hatta üzerine kadar çıkabiliyor. Hemen yanında bulunan koyu renkli otomobilin motor kaputu ise 40-50 derece arasında gözüküyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more