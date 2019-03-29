Hani “yerli” olacaktı?

Ankara’da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu buluşması sosyal medyadan ve televizyon kanallarından canlı olarak yayınlandı. Bu buluşmada yerli otomobil hakkında da konuşan Erdoğan, “Yerli otoda biraz gevşeme var, ya başlayacaksınız, ya başlayacaksınız” dedi ve “Yerli otomobilde bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz” diye ekledi.

Bu açıklamalar akıllara Türkiye’nin otomobilinin yüzde 100 yerli olma durumunu getirdi. Yabancı yatırımcıya gidilirse yüzde 100 yerlilik oranı nasıl yakalanacak henüz bilinmiyor. Ayrıca yabancı yatırımcının elektrikli olması planlanan Türkiye’nin otomobili projesinde nasıl bir görev üstleneceği de akıllarda büyük bir soru işareti oluşturuyor. Daha öncesinde de belirttiğimiz üzere yerli otomobilin ilk gösterimi 2019 yılındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda olacaktı. Sonrasında bu süre 2021 yılı olarak belirlendi. Türkiye’nin Otomobil Girişimi Grubu CEO’su Gürcan Karakaş son yaptığı açıklamada ise 2021 yılının sonunda ve 2022 yılının ilk çeyreğinde yerli otonun prototipinin ve testlerinin tamamlanacağını, 2022 yılının ortasında ise üretimin başlayacağını belirtti. Bir önceki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü daha önce yaptığı açıklamalarda ise yerli otomobilin 2021 yılında piyasaya sürüleceğini söylemişti.

İLGİLİ HABER Yerli otomobil bir yıl uzuyor mu?