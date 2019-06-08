Hava yastıkları otomobillerin dışında olsa ne olur?

ZF firmasına göre bu sistem özellikle yandan olan kazalardaki ciddi yaralanmaları azaltmak üzere geliştirildi. Sadece Almanya’da gerçekleşen yandan olan kazalarda yılda 700 ölüm yaşanıyor. Bu rakam tüm trafik kazaları sonucunda ortaya çıkan rakamın üçte birine denk geliyor.

Firma bu teknoloji sayesinde kaza sonucunda ortaya çıkan yaralanmaların yüzde 40 oranında azalacağına inanıyor. Kaza öncesinde aktif olan sistem çarpışma şiddetini azaltmaya yönelik çalışıyor. Kaza öncesindeki milisaniyeler içerisinde aktif olan hava yastığı otomobilin ön tamponuna yere paralel biçimde yerleştirilmiş. Sistem araç üzerindeki sensörlerle senkronize biçimde çalışıyor.

Bu sistemde en merak edilen konu ise bir çarpışmanın güvenli bir şekilde nasıl fark edileceği olmuş. Sistem yaklaşık 150 milisaniye içerisinde kaza olacağına karar veriyor ve hava yastığını aktifleştiriyor. Sanırım 150 milisaniye içerisinde kaza yapmaktan vazgeçmek insan üstü bir güce sahip olmanızı gerektirir.

Sürücü hava yastığının nereyse 8 katı büyüklüğünde olan bu yastığı doldurmak da bir diğer sorun olarak öne çıkıyor. Dış hava yastığının içini sistemin gerekli havayla doldurması bu yüzde 150 milisaniye sürüyor.

Sistem birbirine bağlanmış kamera, radar ve sensörlerle çalışıyor. Bu sayede sistem potansiyel kazayı, kazanın etkisini ve dış hava yastığına ihtiyaç olup olmadığını hesaplayabiliyor.