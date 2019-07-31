Hem dizel hem otomatik hem de SUV!

Güney Koreli markanın B-SUV ürün gamında yer alan modeli, yeni motor ve şanzıman kombinasyonuyla konuğum oldu.

Otomobile dışarıdan baktığınızda küçük bir SUV görünümünde olduğunu yerden yüksek yapısı ve gövde üzerinde bulunana bolca plastik detaylarıyla fark ediyorsunuz.

Aracın tampona yerleştirilen farları hemen motor kaputunun ucunda yer alan gündüz ledleriyle destekleniyor.

Hyundai’nin karakteristik tasarım unsurlarından biri olan altıgen motor ızgarası da ön kısımdaki detaylar arasında.

Aracın yan profiline geçtiğinizde ise karşınıza otomobilin çamurluklarından başlayıp tüm çevresini saran plastik çizgiler çıkıyor.

Kona’nın arkasına göz attığınızda ise ön kısımdaki far tasarımının bir benzeriyle karşılaşıyorsunuz.

Tampona yerleştirilen sinyal, geri vites lambası ve arka sis farı grubunu hemen bagaj kapağı üzerindeki stoplar destekliyor.

Ayrıca bagaj kapağında kendine yer bulmuş olan plakalık arka bölümdeki tasarım karmaşasını desteklemiş durumda.

Dizel motorlu test otomobilinin en büyük farklarından biri arka kısımda yer alan 1.6 D yazısı oluyor.

Otomobilin boyutları hakkında bilgi vermem gerekirse Kona, 4165 mm. uzunluğunda, 1800 mm. genişliğinde ve 1565 mm. yüksekliğinde. Aracın aks mesafesi ise 2600 mm. olarak belirtilmiş. Test aracımızın özelliklerinde bir Kona en az 1417 kg ağırlığında. Otomobilin bagaj hacmi ise en az 361 litre.

Kona’nın sürücü koltuğunu açıp koltuğa geçtiğinizde ise karşınıza bol tuşu bir direksiyon simidi çıkıyor. Ayrıca Kona’nın dışı kadar içininde özellikle iklimlendirme mehvezlerindeki renk detaylarıla

hareketli olduğunu görüyorsunuz.

Ön konsolun tam ortasında sanki sonradan takılmış gibi koyulan 7 inç boyutundaki multimedya ekranı aracın iç kısmında en önemli detaylardan biri. Bu ekran Apple Car Play ve Android Auto’yu da

destekliyor.

Hemen bu bölümün altında yer alan vites kolunun yanında ise Drive Mode yuvarlak tuşu bulunuyor. Bu tuş sayesinde aracın karakterini sürüş biçiminize göre karakterize edebiliyorsunuz.

Gelelim Kona’nın en çok merak edilen özelliğine, dizel motoruna…

Kona’nın motor kaputunu açtığınız zaman karşınıza markanın diğer modellerinde de kullanılan 1.6 litrelik CRDi motor çıkıyor. Bu ünite 136 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor.

Aracın bu gücünü aktarma görevini ise 7 ileri çift kavramalı şanzıman yerine getiriyor. Bu motor ve şanzımanın uyumu ise oldukça ekonomik düzeyde.

Hazır ekonomiklik demişken Kona fabrika verilerine göre karma olarak 4.4 lt / 100 km gibi bir tüketim verisine sahip.

Kona 1.6 D ile sürüşe başladığınızda otomobilin motor sesinin oldukça az olduğunu çalışır çalışmaz fark ediyorsunuz. Aracın yalıtımından ziyade motorun titreşimsiz çalışması bu sessizliği kabin içerisine veriyor diyebilirim.

Harekete başladığınızda 320 Nm olan maksimum torku en alt devirlerden itibaren hissediyorsunuz. Özellikle şehir içinde ani hızlanmalar ve agresif sürüş istediğinizde Kona size güzel cevaplar verebiliyor.

Otomobili kullandığım süre boyunca tam bir SUV’den ziyade yerden yüksek B segmenti bir otomobil kullandığımı hissettim. Özellikle aracın ince yanaklı lastiği ve jant çapının büyük olması sürüşünü sertleştirmiş diyebilirim. Ancak yol tutuşu, ekonomikliği ve füturistik tasarımıyla yolda dikkat çekiyor.

Gelelim dizel motorlu otomatik vitesli Kona’nın fiyatına. Kona dizel otomatik 158.520 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde satın alınabiliyor.