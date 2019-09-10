Hem elektrikli hem otonom hem de arazi aracı!

Dört tekerleğinde, dört elektrik motoru bulunan AI:TRAIL, böylece Audi'nin quattro dört teker çekiş sistemini de geleceğe taşıyor. Arazide birçok sürüş asistanı sistemiyle sürücüsüne yardımcı olan otomobil, yolda 4'üncü seviyede otonom sürüş sunuyor. Dört kişinin rahatça oturabileceği AI:TRAIL, bir helikopter kabinini anımsatan kabini ve cam tavanı ile sürücüye ve yolculara üst düzey görüş imkanı sağlayarak, arazinin tadını daha da çıkarmalarına yardımcı oluyor. Hi-Tech çelik, alüminyum ve karbon fiberden oluşan gövdesi, aracın pil dahil sadece 1750 kilogram olmasını sağlarken, sağlamlık ve çevikliği de beraberinde getiriyor.

Arazi şartlarında kullanılması düşünüldüğünden, AI:TRAIL'in menzili de yüksek. Arazi ve yol şartlarında lityum iyon pilleri 400 ila 500 kilometre menzil sağlıyor. Çok zorlu arazi şartlarında da bu menzil 250 kilometreye inebiliyor.

4.15 metre uzunluğundaki AI TRAIL, yerden 34 santimetre yüksekliğinde. 22 inçlik tekerlekleri ile yarım metrelik sulardan rahatlıkla geçebiliyor. 429 HP gücündeki konsept otomobil, 1000 Nm tork üretebiliyor.