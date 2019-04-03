Hem yerli hem melez!

Yeni Corolla ile ilk defa karşılaştığınızda otomobilin tamamen yeni ve fütüristik diyebileceğim tasarımı sizi karşılıyor. Farların içine geçen ve marka logosunu saran motor ızgarası, motorun kolayca soğumasını sağlayan geniş tampon ızgarası, Toyota’nın katamaran adını verdiği tasarım çizgisi, temiz ve göz yormayan yan profil çizgisi, segmentinden daha fazla olduğunu tamamen gösteren arka tasarım hemen göze çarpan ve Corolla’yı farklılaştıran önemli detaylar.

Hibrit teknolojisine sahip olan otomobilin önde yer alan logosu mavi gölgeli şekilde tasarlanmış. Farların ince kızgın yapısı ise Corolla’yı günümüzden geleceğe taşımış durumda.

Yan porfilde dikkat çeken detaylardan biri ön çamurluklarda yer alan “Hybrid” logoları ve yüksek omuz çizgileri olmuş.

Aracın arkasına göz attığınızda ise çift parçalı ledli stoplar ve bu parçaların içine giren bagaj kapağını bir uçtan bir uca geçen krom çıta göze çarpıyor. Ayrıca bagaj kapağının ucu aerodinamik detay olarak bir rüzgarlık gibi daha çıkık biçimde tasarlanmış.

Otomobilin içine göz attığınızda ise yeni ve lcd olan gösterge paneli hemen göze çarpıyor. Bu yeni tablo üzerinde motor devir göstergesi, motor su sıcaklığı ve yakıt göstergesi mekanik olarak kendine yer bulmuş. Lcd ekran üzerinden ise yol bilgisayarı, hız bilgisi, saat gibi detaylara ulaşabiliyorsunuz. Hız göstergesinin ortasında yer alan yol bilgisayarını kullanmak ve detayları takip etmek küçük font kullanımından dolayı biraz zorlaşmış.

Konsolun tam ortasına konumlandırılan 8 inç boyutundaki multimedya ekranı ise markanın C-HR modelinden tanıdığımız yapıda ve yazılımla çalışıyor. Bu ekranın sağ ve sol bölümlerinde yer alan düğmeler dokunmatik olsaydı aracın teknolojik ve fütüristik duruşuna ince bir detay olarak eklenebilirdi ama değil…

Ekranın hemen altında ise iklimlendirme ünitesi yer alıyor. Aracın direksiyonu C-HR modelinden tanıdık.

Vites kolunun hemen önünde otomobilin sürüş modlarını seçebileceğiniz tuşlar yer alıyor.

Kullandığım test otomobilinin donanım seviyesi yüksek olduğu için deri döşemeli koltuklarının olduğunu da söylemeliyim. Koltukların yapısı ve derinin kalitesi iyi seviyelerdeydi diyebilirim. Ancak en çok dikkatimi çeken durum markanın ön konsolda kullandığı birden fazla materyaldi. Deri, yumuşak plastik ve alüminyum görünümüne sahip olan bu detaylar Corolla’nın iç mekanını olabildiğince premium göstermiş desem yalan olmaz.

Arka koltuğa geçtiğinizde ise üç yetişkinin rahat bir şekilde seyahat edeceği bir alan sizi karşılıyor. Ancak Corolla’da ilk defa kullanılan sunroof aracın tavan döşemesini biraz sıkıntıya sokmuş. Özellikle arka koltukta oturan yolcuların kafalarının hizasında sunroof’un açıldığında girdiği haznenin uzantısı yer alıyor. Bu uzantı da tavan döşemesinin bu kısmının ön kısma göre daha alçak olmasını sağlamış. Yani arka koltukta uzun boylu bir yolcunuz varsa canı biraz sıkılabilir…

Corolla’nın boyutlarına baktığımızda ise 4651 mm. uzunluğunda, 1775 mm. genişliğinde ve 1455 mm. yüksekliğinde olduğunu fark ediyorsunuz. Aracın aks mesafesi 2700 mm., bagaj hacmi 471 litre ve ağırlığında 1295 kg olarak belirtilmiş. Bagaj kapağının yükleme ağzının biraz dar olması kullanışlılık açısından işleri zorlaştırabilir ayrıca bagajı açıp iç kısmın üst tarafına baktığınızda metal aksamların direkt olarak gözünüze çarpıyor olması Corolla’ya yakışmamış.

Gelelim Corolla’nın motoruna Toyota, 12’nci jenerasyon Corolla’da kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisine de yer veriyor. Corolla Hybrid, kendi kendini şarj eden 122 HP güç üreten 1.8 litrelik hibrit motora sahip. 1.8 litre hibrit sistem, 122 HP güç ve 142 Nm motor torku üretirken; 53 kW/600V elektrik motoru ise, 0 d/dak’dan itibaren 163 Nm tork üretebiliyor. Sizin gaza basma şiddetinize göre elektrik motor ve içten yanmalı motor arasında geçişler gerçekleşiyor ve siz bu geçişleri içeride yer alan ekrandan izleyebiliyorsunuz.

Otomobil sahip olduğu bu motorlar sayesinde 100 km’de kullanıcısına fabrika verisi olarak en düşük 5.5 lt / 100 km olarak belirtilmiş. Ben bu aracı kullandığım 200 km’lik şehir içi mesafede 5.1 lt / 100 km tüketim değerine ulaştım. Bugüne kadar kullandığım hibrit motorlu Toyota modelleri içinde en fazla elektrik motorunu kullanmak isteyen model yeni Corolla idi diyebilirim.

Gelelim otomobil sürücüsüne hissettirdiklerine. Öncelikle yeni platform sayesinde otomobilin yol tutuş becerisi oldukça iyileşmiş. Yere yakın konumlandırılan ağırlık merkezi ve sürüş pozisyonu kullanıcıya ekstra güven hissi veriyor. İç mekandaki kalitenin bariz bir seviyede artmış olması da Corolla açısından gerçekten oldukça başarılı olarak kabul edilebilir. Otomobille sürüşe başladığınızda ise elektrik motorunun sessizliği içinde kilometrelerce yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu sessizlik yanında ekonomiyi ve konforu da getiriyor.

Otomobille temponuzu yükseltip şehir içinden uzaklaşma fikri ise pek cazip değil, diyebilirim. Gaz pedalıyla ilişkiniz arttıkça benzinli motor daha fazla çalışıyor ve bu durum sonucunda yakıt tüketim değeriniz yükseliyor. Ancak bu tempolu sürüşlerde yola en iyi biçimde tutunmak için elinden gelen her şeyi yapıyor diyebilirim.

Corolla satın almak isteyen okuyucularımızın en çok merak ettiği bölüme geldik, fiyatına. Yeni Corolla’yı günümüzde benzinli ve hibrit motorlu olarak sedan gövdesiyle satın alabiliyorsunuz. Corolla HB’nin geliş tarihi ise bu yıl eylül ayı olacak. Vision, Dream, Flame ve Passion donanım paketleriyle Corolla satın alabilirsiniz. Otomobilin hibrit motorlu Vision versiyon başlangıç fiyatı 140 bin 250 TL. En pahalı Corolla ise 178 bin 500 TL olarak listedeki yerini almış.

Yerli üretim özelliğine sahip olması, sunduğu yeni teknolojileri ve son olarak düşük yakıt tüketimi göz önünde bulundurulduğunda yeni Corolla tercih edilebilir otomobiller arasında diyebiliriz.