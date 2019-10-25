Hidrojen yakıtlı otobüs geliyor!

Toyota ve CaetanoBus, hidrojen toplumu desteklemek adına 2018 yılından bu yana birlikte çalışıyor. Bu çalışma sonucunda Toyota'nın yakıt hücresi teknolojisi dünyanın ilk seri üretim otomobili Mirai'den bir otobüse adapte edildi. Geçtiğimiz günlerde tanıtılan bu yeni otobüs, şarj süresi veya yoğun kullanım koşullarında hiçbir şeyden ödün vermeden sıfır emisyonlu çözüm sunuyor. Sağ ve soldan direksiyonlu versiyonları ile geliştirilen otobüs Avrupa standartlarına uygun olarak 10.5-12 metre uzunluğunda üretilecek. Test otobüsü gelecek aylarda Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde kullanılacak ve 2020'nin ortalarında da satışa sunularak ticarileştirilecek.

Toyota, 2050 Çevre Hedefi çerçevesinde karbonsuz toplum adına hidrojen yakıt hücresi teknolojilerini, binek otomobillerin dışına taşıyarak, kamyonlar, hafif ticari araçlar, forkliftler ve otobüslere aktararak çevreye olan etkileri azaltmayı amaçlıyor.