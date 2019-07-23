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Hockenheim’da bir Türk!

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde mücadele eden 21 yaşındaki milli sporcumuz Ayhancan Güven, Porsche Mobil1 Supercup 5. ayağı için 27-28 Temmuz tarihlerinde Almanya Hockenheim pistinde mücadele edecek.

Sozcu.com.tr
08:15 -
Haberler Otomotiv
Hockenheim’da bir Türk!

FIA Dünya Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak gerçekleştirilen ve Dünya'daki en rekabetçi tek marka serisi olmasıyla dikkat çeken şampiyonanın beşinci yarışının sıralama turları 27 Temmuz Cumartesi günü saat 14.55'de gerçekleşecek. 28 Temmuz'19 Pazar günü ise Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak yarış saat 12.25'te başlayacak.

Britanya’da Silverstone pistinde koşulan serinin dördüncü ayağında podyumda İstiklal Marşımızı dinleten ve şampiyona tarihinde ilk sezonunda yarış kazanan ilk pilot olan Ayhancan, şampiyona klasmanında 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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