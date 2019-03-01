Honda Civic ve CR-V’de kampanya var!

Honda'nın Mart ayı kampanyası kapsamında CR-V ve Civic Sedan, Hatchback modelleri için yüzde 0,5 faiz oranı ile kredi sunuluyor. CR-V için Honda, Mart ayı boyunca 100 bin TL'ye 15 ay vade ile yüzde 0,5 faiz oranı ile kredi kullanımı sağlıyor.

Honda Civic Sedan'ın benzinli ve Elegance ECO versiyonunda 30 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuluyor. Benzinli Civic Hatchback'te de 30 bin TL'ye kadar yüzde 0,5 oranla kredi kullanılabiliyor. Kampanyaya dahil olan Civic modellerinin dizel motorlu versiyonlarında da aynı faiz oranı ve taksit sayısı ile 50 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor. Ayrıca LPG'li versiyon olan ECO modelinin Executive donanımında da 50 bin TL'ye kadar kredi kampanyası bulunuyor.