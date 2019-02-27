Honda E-Prototype modelini Cenevre’de tanıtacak!

Honda'nın yeni şehir içi elektrikli aracı, ‘Honda e Prototype' adı altında 2019 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarında tanıtılacak. Markanın yüksek beğeni toplayan 2017 Urban EV Concept çalışmasından geliştirilen bu yeni model Honda'nın Avrupa bölgesi “Electric Vision” stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Honda'nın özel bir elektrikli araç platformu kullanarak ürettiği ilk kompakt otomobil, şehir içi sürüşlerinde verimlilik, performans ve kullanım kolalığı dengesi sunuyor. Tam şarj ile 200 km'ye kadar elektrikli menzil sunan Honda e Prototype ‘hızlı şarj' fonksiyonu sayesinde sadece 30 dakikada bataryanın yüzde 80 dolmasına imkan tanıyor. Honda'nın elektrikli şehir otomobili bu yılın sonlarına doğru seri üretime girecek.