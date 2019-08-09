Honda’dan dev geri çağırma

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi’nin yayınladığı belgede geri çağırmanın araçların 1.5T turboşarjlı motorunun ara soğutucusunun neden olduğu bir problem ile bağlantılı olduğu ve bazı durumlarda motorun aracı korumak için hızını kaybettiği belirtildi.

Bazı Honda sahipleri, son haftalarda sosyal medya Weibo’da araçlarının hız kaybettiğini gösteren videolar yayınladılar. Birçok kişi modelin geri çağrılması için talepte bulundu. Guangcou Automobile Group, belgeye göre, motor ara soğutucusundaki hava akış hızını optimize eden cihazlar kuracak.

(REUTERS)