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Honda’dan özel Civic ve CR-V kampanyası

Honda'nın Civic ve CR-V modellerine özel sunduğu kampanyaları Eylül ayında da devam ediyor. Eylül ayı boyunca Honda Civic Sedan ve CR-V modellerine sahip olmak isteyenlere 100 bin TL’ye kadar kredi imkanı faizsiz 12 vade seçeneği ile sağlanabiliyor. Honda ayrıca Eylül ayında Civic Sedan sahibi olanlara 10 bin km bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

Sozcu.com.tr
08:48 -
Haberler Otomotiv
Honda’dan özel Civic ve CR-V kampanyası

Honda, Civic Sedan ve CR-V modelleri için Eylül ayında da özel fırsatlar sunuyor. Eylül ayı sonuna kadar Honda'nın Civic Sedan modellerine sahip olmak isteyenlere 50 bin TL'ye kadar kredi kullanımına faizsiz 12 ay taksit imkanı sağlanıyor. Honda, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedan modelleri için Eylül ayı boyunca kredi kampanyasının yanı sıra 10 bin km bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri, üst seviye donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V içinse Eylül ayı boyunca 100 bin TL'ye faizsiz 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

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