Hyundai anahtarlarını dijitalleştirdi!

Kullanıcının tercih ettiği araç ayarları, araçta saklanıyor ve sürücünün haricinde başka bir cihazla daha eşleştirilmesi mümkün olmuyor. Anahtar tanındığında da ayna, koltuk, direksiyon simidi ve multimedya (AVN) sistemleri gibi sürücüye ait kişisel ayarlar otomatik olarak devreye giriyor. Aracı birden fazla kişinin kullandığı durumlarda da dört farklı telefona erişim imkanı tanınıyor. Aracın servise bırakıldığı zamanlarda veya bir vale hizmetinin kullanılacağı restaurant veya otel gibi yerlerde ise klasik anahtar bu sistemin yerine kullanılabiliyor.

Hyundai Motor Grubu, bu yeni teknolojiye ilk olarak Yeni Sonata modelinde yer verdi. Daha sonra da kademeli olarak yeni modellerinde de kullanmaya başlayacak.