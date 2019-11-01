Hyundai Motorsport Ott Tanak ile anlaştı!

WRC Dünya Ralli Şampiyonası, 2020 yılında 3 yeni ülkeye de evsahipliği yaptıracak. Yeni sezonda Kenya, Yeni Zelanda ve Japonya tekrar takvime dahil edilerek takımlara, pilotlara ve ralli tutkunlarına farklı deneyimler yaşatacak.

Ott Tanak, “Hyundai Motorsport’a katılmaktan dolayı gerçekten çok heyecanlıyım. Takım Direktörü Andrea Adamo’nun belirlediği vizyon oldukça etkileyici ve benim gelecekle ilgili hedeflerime de uyuyor. Hyundai’nin son yıllardaki başarılarına büyük saygı duyuyorum ve bir kaç senedir birbirimizle yakınca mücadele ediyoruz. Her zaman rekabetçi bir ekibe ve güçlü bir otomobile sahiplerdi. Şimdi takıma dahil olarak bu söylediklerimi deneyimlemek kariyerim için ilginç olacak. Sürücü dizilimi de iyi ve önümüzdeki sezon birlikte neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.