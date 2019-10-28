Hyundai Motorsport şampiyonluğu garantiledi

Dünya Ralli Şampiyonası 2019 (WRC) sezonunun 13'üncü yarışı olan RallyRacc Catalunya (İspanya Rallisi), 25-27 Ekim tarihlerinde Salou-Tarragona'da gerçekleştirildi. Genellikle asfalt ve toprak zemine sahip 17 ayrı etaptan oluşan yarışta, 325 kilometrelik yolu başarıyla tamamlayan dünyaca ünlü pilotların kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Rallinin galibi ise Hyundai Motorsport'un dünyaca ünlü pilotu Belçikalı Thierry Neuville ve Nicolas Gilsoul ikilisi oldu. Yarışı kazanmasının haricinde, tüm etaplardaki en hızlı pilot unvanına da sahip olan tecrübeli pilot, bu galibiyetle beraber 380 puanla Hyundai Takımına markalar şampiyonluğunu getirdi.

Toyota sürücüsü Ott Tanak ise 2019 Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonu olarak Sebastien Ogier’in şampiyonluk rekorunu sona erdiren isim oldu.