Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hyundai Motorsport şampiyonluğu garantiledi

Hyundai Motorsport Takımı Thierry Neuville ve Nicolas Gilsoul önderliğinde İspanya Rallisi’ni kazandı ve sezonun bitmesine bir yarış kala markalar şampiyonluğunu ilan etti.

Sozcu.com.tr
08:21 -
Haberler Otomotiv
Hyundai Motorsport şampiyonluğu garantiledi

Dünya Ralli Şampiyonası 2019 (WRC) sezonunun 13'üncü yarışı olan RallyRacc Catalunya (İspanya Rallisi), 25-27 Ekim tarihlerinde Salou-Tarragona'da gerçekleştirildi. Genellikle asfalt ve toprak zemine sahip 17 ayrı etaptan oluşan yarışta, 325 kilometrelik yolu başarıyla tamamlayan dünyaca ünlü pilotların kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Rallinin galibi ise Hyundai Motorsport'un dünyaca ünlü pilotu Belçikalı Thierry Neuville ve Nicolas Gilsoul ikilisi oldu. Yarışı kazanmasının haricinde, tüm etaplardaki en hızlı pilot unvanına da sahip olan tecrübeli pilot, bu galibiyetle beraber 380 puanla Hyundai Takımına markalar şampiyonluğunu getirdi.

Toyota sürücüsü Ott Tanak ise 2019 Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonu olarak Sebastien Ogier’in şampiyonluk rekorunu sona erdiren isim oldu.

Toyota sürücüsü Ott Tanak

Dünya Hyundai İspanya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more